يائير جولان يهاجم نتنياهو: إذا أحبطت الصفقة ستُفتح أبواب الجحيم عليك

ترجمة فلسطين أون لاين

شنّ رئيس الكتلة الديمقراطية في الكنيست، يائير جولان، هجومًا غير مسبوق على رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف بنيامين نتنياهو، محذرًا من تداعيات عرقلة صفقة تبادل الأسرى.

وكتب جولان، صباح اليوم الأحد، في منشور على منصة "إكس": "أقول لك يا بيبي، إذا أحبطت الصفقة، فإن أبواب الجحيم سوف تُفتح عليك".

تصعيد في الخطاب السياسي

وحسب ما نشرت "القناة 14" فإن تصريحات جولان جاءت في ظل التوتر المتصاعد حول تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، وسط انتقادات واسعة لنتنياهو من أوساط المعارضة. واتهم رئيس الكتلة الديمقراطية، رئيس الوزراء بعرقلة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا ذلك انتهاكًا صريحًا للاتفاق القائم.

وأضاف جولان: "نتنياهو أمر بتأخير إطلاق سراح الأسرى، منتهكًا الاتفاق بشكل علني، ونسف المرحلة الأولى بالكامل، كما حذرنا سابقًا، لا توجد مفاوضات حقيقية بشأن المرحلة الثانية، بل مجرد تضليل وإهمال لحياة الأسرى الإسرائيليين".

تصاعد الاستقطاب السياسي

تأتي هذه التصريحات وسط أجواء سياسية مشحونة في إسرائيل، حيث يزداد الاستقطاب بين الحكومة والمعارضة حول كيفية إدارة الأزمة مع حماس، ومستقبل المفاوضات بشأن الأسرى. ومن المتوقع أن تستمر ردود الفعل على تصريحات جولان خلال الأيام المقبلة، في ظل احتدام الجدل حول مصير الصفقة والتطورات الأمنية في المنطقة.