يائير جولان يهاجم نتنياهو: إذا أحبطت الصفقة ستُفتح أبواب الجحيم عليك

شنّ رئيس الكتلة الديمقراطية في الكنيست، يائير جولان، هجومًا غير مسبوق على رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف بنيامين نتنياهو، محذرًا من تداعيات عرقلة صفقة تبادل الأسرى.
وكتب جولان، صباح اليوم الأحد، في منشور على منصة "إكس": "أقول لك يا بيبي، إذا أحبطت الصفقة، فإن أبواب الجحيم سوف تُفتح عليك".
تصعيد في الخطاب السياسي
وحسب ما نشرت "القناة 14" فإن تصريحات جولان جاءت في ظل التوتر المتصاعد حول تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، وسط انتقادات واسعة لنتنياهو من أوساط المعارضة. واتهم رئيس الكتلة الديمقراطية، رئيس الوزراء بعرقلة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا ذلك انتهاكًا صريحًا للاتفاق القائم.
وأضاف جولان: "نتنياهو أمر بتأخير إطلاق سراح الأسرى، منتهكًا الاتفاق بشكل علني، ونسف المرحلة الأولى بالكامل، كما حذرنا سابقًا، لا توجد مفاوضات حقيقية بشأن المرحلة الثانية، بل مجرد تضليل وإهمال لحياة الأسرى الإسرائيليين".
تصاعد الاستقطاب السياسي
تأتي هذه التصريحات وسط أجواء سياسية مشحونة في إسرائيل، حيث يزداد الاستقطاب بين الحكومة والمعارضة حول كيفية إدارة الأزمة مع حماس، ومستقبل المفاوضات بشأن الأسرى. ومن المتوقع أن تستمر ردود الفعل على تصريحات جولان خلال الأيام المقبلة، في ظل احتدام الجدل حول مصير الصفقة والتطورات الأمنية في المنطقة.