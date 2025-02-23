مبعوث ترامب يتوقَّع أن تمضي المرحلة الثَّانية من اتِّفاق غزَّة قدمًا

وكالات/ فلسطين أون لاين

نقلت وكالة "رويترز" عن مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، قوله إنه يتوقع أن تمضي المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس قدماً.

وأضاف ويتكوف في تصريحات نقلتها شبكة CNN، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لديه دوافع قوية، مشددًا على أنه يجب تمديد المرحلة الأولى.

وقال ويتكوف: "سأزور الشرق الأوسط هذا الأسبوع، وقد يكون ذلك يوم الأربعاء".وأوضح أن زيارته للشرق الأوسط هدفها التفاوض بشأن الاتفاق بين حماس وإسرائيل.

وفي السياق نقلت "رويترز" عن مكتب نتنياهو، أن الأخير أبلغ ويتكوف بأن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي سيجتمع غدا لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.