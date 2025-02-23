مبعوث ترامب يتوقَّع أن تمضي المرحلة الثَّانية من اتِّفاق غزَّة قدمًا

وكالات/ فلسطين أون لاين
نقلت وكالة "رويترز" عن مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، قوله إنه يتوقع أن تمضي المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس قدماً.
وأضاف ويتكوف في تصريحات نقلتها شبكة CNN، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لديه دوافع قوية، مشددًا على أنه يجب تمديد المرحلة الأولى.
وقال ويتكوف: "سأزور الشرق الأوسط هذا الأسبوع، وقد يكون ذلك يوم الأربعاء".وأوضح أن زيارته للشرق الأوسط هدفها التفاوض بشأن الاتفاق بين حماس وإسرائيل.
وفي السياق نقلت "رويترز" عن مكتب نتنياهو، أن الأخير أبلغ ويتكوف بأن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي سيجتمع غدا لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.