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القسَّام تنشر مشاهد جديدةً لعمليَّة تسليم أسيرين إسرائيليِّين في رفح (شاهد)

23 فبراير 2025 . الساعة 15:38 بتوقيت القدس
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القسَّام تنشر مشاهد جديدةً لعمليَّة تسليم أسيرين إسرائيليِّين في رفح (شاهد)
غزة/ فلسطين أون لاين

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأحد، مشاهد من عملية تسليم الأسيرين الإسرائيليين لديها، لمنظمة الصليب الأحمر الدولي، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وظهر الأسيران يتجولان داخل أحد المواقع والأماكن في رفح، بينها موقع يبدو أنه للمقاومة، وقد تعرض للتدمير والتخريب بفعل قصف الاحتلال.

ووجه أحد رجال "القسام" رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قبيل تسليم الأسيرين قال فيها: "إن هذه الأرض أرضنا وأنتم في مأمن خارج بلادنا، وإن بقيتم فسندمر دولتكم ونمزق هيكلكم".

ويوم أمس السبت، سلَّمت كتائب الشّهيد عز الدين القسَّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، جنديين "إسرائيليين"، للصَّليب الأحمر في المنطقة الشرقية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بينما أفرجت  عن 3 آخرين من مخيم النصيرات وسط القطاع، والأسير هشام السيد في وسط مدينة غزة بدون مراسم.

وقالت كتائب القسام، إنّ الجندي الأسير تال شوهام كان يعمل في وحدة العمليات في "الموساد"، وسيتم الإفراج عنه اليوم من رفح.

وفيما يتعلق بالجندي أفيرا منغستو، فإن القسَّام اعتقلته في  السابع من سبتمبر/أيلول 2014، وقررت إطلاق سراحه ضمن الدفعة السابعة من رفح إلى جانب الأسير شوهام.

وأطلقت "القسام" الأسيرين الإسرائيليين أفيرا منغستو، وتام شوهام، في إطار مراسم تسلم وتسليم للمنظمة الدولية، السبت، بحضور جماهيري واسع في رفح، أقصى جنوب قطاع غزة.

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#غزة #القسام #تسليم أسرى

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