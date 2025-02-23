عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى، تحت حماية قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن 69 مستوطنًا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى المبارك، خلال الفترة الصباحية للاقتحامات.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها منصات مقدسية، مستوطنين وهم يجوبون باحات المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وتفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي تشديدات أمنية تزامنًا مع اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى.

وتصاعدت في العامين الماضيين اقتحامات المسجد الأقصى في ظل مساع إسرائيلي لخلق وضع قائم جديد في القدس بشكل عام، وفي المسجد الأقصى المبارك، بشكل خاص.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لفرض وقائع تهويدية عليه.

ومنذ مطلع العام الجاري شارك نحو 6 آلاف مستوطن في اقتحام المسجد الأقصى، في حين نفذت قوات الاحتلال 39 عملية هدم في القدس، وفق معيطات محافظة القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين