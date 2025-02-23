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مفتي فلسطين يحذر من تداول نسختين من القرآن الكريم

23 فبراير 2025 . الساعة 11:43 بتوقيت القدس
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 حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، من تداول نسختين من القرآن الكريم ورد في أحدهما خطأ في ترتيب الصفحات من صفحة 323 إلى 326.

وبين المفتي حسين في بيان اليوم الأحد، أن هذه النسخة صادرة عن مطبعة دار المنار بتصريح رقم 65 صادر بتاريخ 2/6/2002م، بإذن من مجمع الأزهر للبحوث الإسلامية، في جمهورية مصر العربية.

وأوضح  أن النسخة الأخرى تحتوي نقصا في الصفحات من صفحة 35 إلى 51 صادرة عن دار ابن الهيثم للطباعة، بتصريح رقم (47) الصادر في 22/5/2005م، بإذن من مجمع الأزهر للبحوث الإسلامية، في جمهورية مصر العربية.

وناشد المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون مصاحف من هاتين النسختين بضرورة تسليمها لدار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوها إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، خاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات، حيث من الملاحظ زيادة الأخطاء في طباعة وتصوير المصاحف.

وأكد المفتي حسين أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ كتابه الكريم من التحريف والضياع، وعلينا أن نعمل لنيل مرضاة الله بالحرص على هذا الحفظ.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مفتي القدس #الشيخ محمد حسين #مجلس الإفتاء

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