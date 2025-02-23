جيش الاحتلال يدفع بوحدة من الدبابات للمشاركة في العدوان على جنين

أعلن جيش الاحتلال توسيع عدوانه على جنين، وقراها،ومخيمها؛ إذ قال الجيش: "إن وحدة من الدبابات ستعمل داخل جنين، وقد وسعنا العمليات الهجومية، وبدأت قوات من لواء ناحل ووحدة دوفدفان العمل في قرى أخرى بجنين" مؤكدًا أن عملية "الجدار الحديدي" متواصلة في جنين وطولكرم.

وجاء هذا الإعلان بعد تنفيذ اقتحام واسع لبلدة قباطية جنوب جنين؛ إذ يواصل الاحتلال اقتحام البلدة، منذ ساعات، وسط عمليات تجريف للبنية التحتية.

وقالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس إن مقاتليها في سرية قباطية تمكنوا، فجر اليوم، "من تفجير عبوة ناسفة أرضية من نوع kj37 بآلية عسكرية في محور الشهداء". مضيفةً أن مقاتليها " تصدّوا للتعزيزات العسكرية في محاور القتال المختلفة في قباطية، وأمطروها بزخات كثيفة من الرصاص المباشر والعبوات المعدة مسبقًا محققين إصابات".

واقتحمت قوات الاحتلال، بعد منتصف الليلة، بلدة قباطية جنوب جنين، برفقة جرافات عسكرية، وشرعت بتجريف الشوارع وتدمير البنية التحتية فيها، خاصة في محيط دوار القدس.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال داهمت عدة بنايات ومنازل في البلدة وفتشتها واستجوبت سكانها، وأغلقت دوار الشهداء عند مدخل البلدة وجزء من شارع جنين نابلس.

يأتي هذا في وقتٍ تواصل فيه قوات الاحتلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ34 على التوالي، مخلفةً 27 شهيدًا وعشرات المعتقلين والحرجى، ودمارًا غير مسبوق في منازل المواطنين وممتلكاتهم، والبنية التحتية.

وعزل الاحتلال، يوم أمس، منازل المواطنين غرب مخيم جنين، بأسلاك شائكة، بعد إجبارهم على إخلائها، فيما دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة من حاجز الجلمة العسكري برفقة جرافات إلى مدينة ومداخل مخيم جنين.

من ناحية ثانية، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ28 على التوالي، وعلى مخيم نور شمس لليوم الـ15.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دفعت، في ساعات متأخرة من الليلة الماضية، بتعزيزات عسكرية من الآليات والجرافات الثقيلة، إلى مدينة طولكرم من جهة حاجز "نتساني عوز" العسكري غرب المدينة، واتجهت صوب شارع نابلس المقابل لمدخل مخيم طولكرم الشمالي.

وأضافت المصادر أن جنود المشاة انتشروا بشكل كبير في محيط مخيم طولكرم وحاراته الداخلية، وداهموا المنازل الفارغة من سكانها ودمروا محتوياتها،

كما أعادت قوات الاحتلال استيلاءها على عدد من المنازل، وحولتها لثكنات عسكرية، ونشرت القناصة داخلها، وسط سماع أصوات إطلاق الرصاص الحي بكثافة.

وفي مخيم نور شمس، ما زالت قوات الاحتلال تنتشر داخل عدد من حاراته التي تعرضت للتدمير والتخريب، خاصة في المنشية، والشهداء، والجامع، والجورة،

وترافق العدوان مع نزوح قسري لأكثر من 16 ألف نازح، من المخيمين، فيما تتوالى مناشدات المواطنين، الذين ما زالوا داخل منازلهم على أطراف مخيم طولكرم، وداخل بعض حارات مخيم نور شمس، لتأمين وصول مستلزماتهم الأساسية من الطعام والماء والأدوية وحليب الأطفال. إذ يعاني هؤلاء من انقطاع خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات، ومنع خروجهم وتنقلهم، مما يعمق من حجم معاناتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين