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وزارة التربية والتعليم تطلق العام الدراسي في غزة وسط ظروف استثنائية

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وزارة التربية والتعليم تطلق العام الدراسي في غزة وسط ظروف استثنائية

23 فبراير 2025 . الساعة 10:40 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأحد، انطلاق العام الدراسي الجديد 2024/2025 في قطاع غزة، رغم الدمار الواسع الذي خلفته الحرب الأخيرة، والتحديات الكبيرة التي تواجه العملية التعليمية، بما في ذلك النقص الحاد في الموارد والإمكانات.

وأكدت الوزارة في بيان لها، التزامها بضمان حق التعليم لجميع الطلبة، من خلال المدارس القائمة، وتلك التي خضعت للترميم والتجهيز، بالإضافة إلى النقاط التعليمية البديلة التي أنشئت في مناطق عدة لتعويض النقص في المباني المدرسية.

وأوضحت الوزارة أنها مستمرة في تقديم التعليم عن بُعد عبر منصات Teams و Wise School للطلبة غير القادرين على الحضور إلى المدارس، في محاولة لضمان استمرار مسيرتهم التعليمية رغم الأوضاع الصعبة.

ودعت الوزارة المعلمين والطلبة وأولياء الأمور إلى التكاتف والتعاون لإنجاح العام الدراسي، مشددة على أهمية توفير الغرف الصفية التي تشغلها العائلات النازحة، لضمان استيعاب الطلبة في ظل الحاجة الملحة للمساحات الدراسية.

كما طالبت الوزارة المؤسسات الدولية والأممية المعنية بحقوق الإنسان بالتدخل الفوري لدعم قطاع التعليم في غزة، والضغط على الاحتلال للسماح بإدخال مواد إعادة الإعمار، والقرطاسية، والأثاث المدرسي، لضمان سير العملية التعليمية بشكل طبيعي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#وزارة التربية والتعليم #العام الدراسي #التعليم في غزة

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