إصابة مواطنين برصاص جيش الاحتلال غرب رفح

اصيب مواطنان ،اليوم الأحد، برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطينيفس بيان مقتضب اليوم الأحد، أن طواقمه نقلت مصابين اثنين جراء ،اصابتهم برصاص الاحتلال الاسرائيلي، بحي تل السلطان غرب مدينة رفح.

وفي وقت سابق، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بتسجيل أكثر من 350 انتهاكا إسرائيليا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

ومنذ سريان الاتفاق، قتل الاحتلال 92 فلسطينيا وأصابت 822 آخرين في استهدافات مباشرة، وذلك حتى 11 فبراير/ شباط الجاري، بحسب بيان لمدير عام وزارة الصحة بغزة منير البرش.

وشملت الخروقات وفق معطيات حكومية تنفيذ غارات جوية بطائرات حربية أو مسيرة، وإطلاق النار بشكل مباشر أو عبر مسيراته على المواطنين.كما تم تسجيل توغلات إسرائيلية في مناطق حدودية شرق القطاع.

ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى 19 يناير 2025، وبدعم مباشر من الولايات المتحدة، ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث أسفرت العمليات العسكرية عن مقتل وإصابة أكثر من 160 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 14 ألف مفقود.

المصدر / فلسطين أون لاين