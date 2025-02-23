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قوات الاحتلال تقتحم بلدة تقوع وتغلق حاجز الكونتينر

23 فبراير 2025 . الساعة 09:10 بتوقيت القدس
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 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وأغلقت حاجز الكونتينر العسكري شمال شرقي المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة تقوع، وتمركزت في منطقة "خربة الدير"، وداهمت عددا من منازل المواطنين، وعبثت بمحتوياتها، عرف من أصحابها: عوض خلف سليمان، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

 من جانب آخر أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حاجز الكونتينر شمال شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز الكونتينر العسكري على طريق وادي النار الواصل ما بين شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية، ما أدى الى أزمة مرورية خانقة.

وفي الأغوار، أطلق مستوطنون، اليوم الأحد، مواشيهم باتجاه المحاصيل البعلية للمواطنين في الأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطين رعوا المحاصيل البعلية للمواطنين في أم الجمال، والفارسية بالأغوار الشمالية.

ومع نمو المحاصيل البعلية كل عام، يترك المستوطنون أبقارهم، ومواشيهم ترعى في تلك المحاصيل؛ ما يكبد المواطنين خسائر كبيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#بيت لحم #بلدة تقوع #حاجز الكونتينر

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