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حماس: تأجيل الإفراج عن الأسرى يعكس محاولة إسرائيلية متعمدة لتعطيل الاتفاق

23 فبراير 2025 . الساعة 08:45 بتوقيت القدس
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استنكرت حركة حماس بشدة قرار الاحتلال، بتأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، هذا القرار يكشف مجددًا مراوغات الاحتلال وتنصله من التزاماته، ويعكس محاولة إسرائيلية متعمدة لتعطيل اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق، إن تذرع الاحتلال بأن “مراسم التسليم مهينة” هو ادعاء باطل وحجة واهية تهدف للتهرب من التزامات الاتفاق.

وأضاف في بيان اليوم الأحد، أن هذه المراسم لا تتضمن أي إهانة للأسرى، بل تعكس التعامل الإنساني الكريم معهم، "الإهانة الحقيقية هي ما يتعرض له أسرانا خلال عملية الإفراج، من تعذيب وضرب وإذلال متعمد حتى اللحظات الأخيرة".

وأوضح الرشق أن الأسرى الفلسطينيين يتم إطلاق سراحهم وهم مقيدو الأيدي ومعصوبو الأعين، كما يتم تهديد ذويهم بعدم إقامة أي احتفالات لاستقبال أبنائهم المحررين.

وشدد على أن قرار نتنياهو تأجيل إطلاق سراح أسرى الدفعة السابعة يعكس محاولة متعمدة لتعطيل الاتفاق، ويمثل خرقًا واضحًا لبنوده، ويظهر عدم موثوقية الاحتلال في تنفيذ التزاماته.

وطالب الرشق الوسطاء والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم والضغط على الاحتلال لتنفيذ الاتفاق والإفراج عن الأسرى دون أي تأخير.

المصدر / فلسطين أون لاين
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