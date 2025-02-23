الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة مداهمات واقتحامات، طالت عدة مناطق بالضفة الغربية، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد.

ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، سبعة مواطنين من محافظة نابلس.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة غرب المدينة، وفتشت عددا من المركبات خلال مرورها في شارع تونس، وداهمت منزلا على مفترق زواتا غربا، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته، واعتقلت الشاب رائد صنوبر.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت شارع هواش في المدينة، وداهمت منزلا هناك وفتشته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين من قرية دير الحطب شرق نابلس، وهم: راكز كساب ونجليه تامر ونور، ومهند كساب ونجله مهاب، وبهاء كساب.

وفي جنين، داهمت قوات الاحتلال عددًا من منازل الفلسطينيين خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوبي جنين.

وشرعت جرافات الاحتلال بتدمير البنية التحتية في محيط دوار الشهداء ببلدة قباطية جنوب جنين، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال اقتحام قرية زواتا غرب نابلس.

وداهمت قوات الاحتلال عددًا من منازل الفلسطينيين خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوبي مدينة جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، وأطلقت قنابل الغاز والصوت.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الطفلين أحمد ناصر وعلي ناصر بعد اقتحام منزليهما ليلة أمس في قرية دير قديس غرب مدينة رام الله.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية، ومنطقة الإسكان بالمدينة، ومحيط سجن عوفر غرب رام الله.

المصدر / فلسطين أون لاين