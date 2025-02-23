تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 23 فبراير

يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الأحد 23 فبراير 2025، انخفاضا طفيفاً آخر على درجات الحرارة، وتكون دون المعدل السنوي بأكثر من إثتي عشرة درجة مئوية.
وتتوقع الأرصاد الجوية أن تصل البرودة إلى ذروتها وتسود أجواء قطبية شديدة البرودة نتيجة استمرار تأثر البلاد بجبهة هوائية قطبية جافة وشديدة البرودة، وليلاً تزداد الأجواء برودة وتتساقط الأمطار وكذلك الثلوج القطنية في مناطق واسعة من البلاد والمناطق الجبلية العالية والمتوسطة تحديداً وعلى نطاق واسع .
وفيما أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:
- الأمطار: تتساقط الأمطار في مناطق واسعة من البلاد.
- الثلوج: تتساقط الثلوج القطنية في مناطق واسعة من البلاد.
- الأجواء نهارًا: غائمة وباردة.
- الأجواء ليلًا: باردة شديدة البرودة.
- سرعة الرياح: خفيفة وتتراوح ما بين 10-20 كم/س.
والله تعالى أعلى وأعلم.
المصدر / فلسطين أون لاين