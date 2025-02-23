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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 23 فبراير

23 فبراير 2025 . الساعة 08:15 بتوقيت القدس
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 يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الأحد 23 فبراير 2025، انخفاضا طفيفاً آخر على درجات الحرارة، وتكون دون المعدل السنوي بأكثر من إثتي عشرة درجة مئوية.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تصل البرودة إلى ذروتها وتسود أجواء قطبية شديدة البرودة نتيجة استمرار تأثر البلاد بجبهة هوائية قطبية جافة وشديدة البرودة، وليلاً تزداد الأجواء برودة وتتساقط الأمطار وكذلك الثلوج القطنية في مناطق واسعة من البلاد والمناطق الجبلية العالية والمتوسطة تحديداً وعلى نطاق واسع .

وفيما أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

  • الأمطار: تتساقط الأمطار في مناطق واسعة من البلاد.
  • الثلوج: تتساقط الثلوج القطنية في مناطق واسعة من البلاد.
  • الأجواء نهارًا: غائمة وباردة.
  • الأجواء ليلًا: باردة شديدة البرودة.
  • سرعة الرياح: خفيفة وتتراوح ما بين 10-20 كم/س.

والله تعالى أعلى وأعلم.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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