رسائل قوية من القسام.. أسيران إسرائيليان يحضران مراسم الإفراج عن زملائهم

نشرت كتائب القسام مشاهد لأسيرين إسرائيليين وهما يراقبان تفاصيل الإفراج عن ثلاثة إسرائيليين جرى الإفراج عنهم السبت، ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل في مرحلتها الأولى.

وفي خطوة غير متوقعة، ظهر أسيران إسرائيليّان في نهاية مقطع فيديو عادةً ما تبثّه كتائب القسام عقب كل مرحلة تبادل أسرى في غزة، عبر الصليب الأحمر.

وقبل نهاية الفيديو بدقيقتين، ظهر أسيران يجلسان داخل حافلة تابعة لكتائب القسام، ليشاهدا مراسم تسليم "زملائهم" الأسرى الإسرائيليين الثلاثة "إيليا كوهن"، و"عمر شيم توف" و"عومر فنكرت".

دقة وفن في إيصال الرسائل



هنا كتائب القسام مدرسة العظماء 🇵🇸👌 pic.twitter.com/8N5K2RItDs — وائل أبو عمر 🇵🇸 (@WaelAboOmer) February 22, 2025

وأظهر الفيديو عددا من مقاتلي فرقة الظل القسامية المكلفة بحماية الأسرى وهي تنقل 3 أسرى في سيارة بيضاء، وقد ترجلوا جميعا ووقفوا إلى جوار شجرة زيتون قام الاحتلال بقطعها.

وقال أحد الأسرى المفرج عنهم إن هذه الشجرة تبدو له أكبر من دولة إسرائيل، في حين تساءل الآخر عن الجريمة التي اقترفتها هذه الشجرة لكي يتم قطعها، مضيفا "لا يوجد هنا حماس ولا قسام".

وأعرب أحد الأسرى عن شكره لمقاتلي القسام الذين قال إنهم كانوا حريصين عليه وحافظوا على حياته وكانوا يحمونه كما يجب، مؤكدا أن عشرات الأسرى قتلوا خلال الحرب.

وقال أسير آخر إن الجميع كان يمكن أن يعودوا إلى بيوتهم قبل الوصول إلى هذا الواقع الذي أكد أنه "ما كان يجب أن يحدث وأنه لا سبب لحدوثه أصلا".

وأوضح الأسير -الذي قبَّل رأس اثنين من المقاتلين خلال تسليمه- أن أجداده جاؤوا من المغرب وتركيا إلى فلسطين لأسباب لا يعرفها، مضيفا "يجب على كل شخص أن يعود إلى وطنه".

ولأول مرة، ظهر في المقطع اثنان من الأسرى المفترض إطلاق سراحهم في المرحلة الثانية، كانا يجلسان داخل إحدى السيارات في قلب ميدان التسليم.

ومع وصول أسيرين من الذين تم الإفراج عنهم، دخل الأسيران فيما يشبه الصدمة ووجها رسائل لحكومة الاحتلال ولرئيسها بنيامين نتنياهو، طالبا فيها بإنقاذهما فورا.

ولاحقًا، قال موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" إنّ من ظهرا في فيديو كتائب القسام، وشاهدا عرض الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في النصيرات، هما: هما افيتار دافيد، وغاي جلبوع.

ووجّه افيتار دافيد وغاي جلبوع، رسائل للشارع الإسرائيلي ولرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قالوا فيها له: "كفى كفى.. لقد قتلتنا".

وأضافا: "نتوسّل إليكم أنقذونا.. نريد العودة إلى بيوتنا. الضغط العسكري الإسرائيلي ليس حلاً وعليكم مواصلة الصفقة".

كما وجّها دعوة للإسرائيليين بالاستمرار في التظاهر بالشوارع إلى حين عودة الإسرائيليين من غزة.

وعلّقت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين على فيديو القسام بالقول إنّ على الحكومة الإسرائيلية وزعيمها بنيامين نتنياهو تسريع التفاوض، وتحقيق مسألة الإفراج عن جميع الأسرى.

وأطلقت كتائب القسام السبت، سراح 6 أسرى إسرائيليين من الدفعة السابعة من صفقة التبادل في مرحلتها الأولى، وهم: ايليا ميمون اسحق كوهن، وعومير شيم توف، وعومر فنكرت، وتال شوهام، وأفيرا منغستو، وهشام السيد.

المصدر / فلسطين أون لاين