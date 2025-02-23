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وفاة أسير فلسطيني محرر بعد أسبوع من تحريره

23 فبراير 2025 . الساعة 07:30 بتوقيت القدس
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أعلن مكتب إعلام الأسرى، وفاة الأسير المقدسي المحرر نائل عبيد (46 عاما)، بعد سقوطه من علو مرتفع، وذلك بعد أسبوع فقط من تحرره من سجون إسرائيل ضمن صفقة "طوفان الأحرار" الجارية.

وقال المكتب -في بيان- "وفاة الأسير المقدسي المحرر نائل عبيد، بعد سقوطه من علو مرتفع". وأضاف أن الأسير تحرر في صفقة طوفان الأحرار بعد قضاء 21 عاما في الأسر.

واعتقل عبيد في 2004 وحكم بـ7 مؤبدات و30 سنة، حيث خضع لتحقيق قاسٍ استمر لفترات طويلة، ووجهت له تهم تتعلق بانتمائه إلى كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

وخلال سنوات اعتقاله، عانى من مشكلات صحية متعددة، كما حُرم من زيارة عائلته وذويه طوال فترة سجنه.

وتشمل صفقة طوفان الأحرار في مرحلتها الأولى بشكل كلي، الإفراج عن 1737 أسيرا فلسطينيا، حيث تمتد هذه المرحلة 6 أسابيع، بواقع دفعات أسبوعية.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مكتب إعلام الأسرى #الأسير نائل عبيد

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