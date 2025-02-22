مستوطنون يسرقون 800 رأس غنم من بلدة دير دبوان شرق رام الله

هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بلدة دير دبوان شرق رام الله، وسرقوا 800 رأس غنم.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين بحماية جيش الاحتلال هاجموا البلدة، وسرقوا حوالي 800 رأس غنم، و3 خيول، وحمارين، وخزانات مياه، تعود ملكيتها للمواطنين نايف مناصرة وعبد الحليم عوادة.

وفي وقت لاحق، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة، وداهمت منزل المواطن عيسى خضر ياسين، واستولت على تسجيلات الكاميرات الخاصة بمنزله.

ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في تقريرها، أن المستوطنين نفذوا الشهر الماضي اعتداءات تركزت في محافظة رام الله والبيرة بواقع 105 اعتداءات، ونابلس بـ76 اعتداءً، والخليل بـ55، وقلقيلية بـ31.

وأشارت الهيئة، إلى أن المستوطنين نفذوا 318 عملية تخريب وسرقة لممتلكات المواطنين، طالت مساحات واسعة من الأراضي، وتسببت في اقتلاع 969 شجرة منها 960 شجرة زيتون، 350 منها في محافظة الخليل، و328 في بيت لحم، و160 في سلفيت، و100 في نابلس، و31 في رام الله.

المصدر / فلسطين أون لاين