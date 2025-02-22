منتدى الإعلاميين يدين نزع الأنسنة عن أطفال غزة من بي بي سي

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بأشد العبارات قرار هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) سحب فيلمها الوثائقي الذي يسلط الضوء على تأثير الحرب الإسرائيلية على الأطفال في غزة، بذريعة أن الراوي الرئيسي عبد الله (14 عامًا) هو "نجل نائب وزير الزراعة في حكومة حماس"، وفق تعبيرها.

وقال المنتدى في بيان مساء اليوم السبت، إن هذا القرار "يعكس نهجًا مقلقًا من هيئة الإذاعة البريطانية في نزع الأنسنة عن أطفال غزة، وحرمانهم من إيصال معاناتهم لمجرد الاشتباه بانتماء عائلاتهم".

وأضاف أن بي بي سي لا تتردد في مقابل قرارها في منح مساحات واسعة لمتطرفين إسرائيليين يروجون لخطاب الكراهية والقتل، بما في ذلك المستوطنون الذين يدعون علنًا إلى تهجير الفلسطينيين واستمرار العدوان الوحشي ضدهم.

وشدد منتدى الإعلاميين على أن التذرع بعدم منح منصة لأفراد لهم صلة بجماعات تصنفها الحكومة البريطانية كإرهابية، في الوقت الذي تستضيف فيه القناة شخصيات إسرائيلية متورطة في التحريض على العنف والتطهير العرقي، يكشف بوضوح عن ازدواجية المعايير التي تتبعها “بي بي سي” في تغطية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وشدد المنتدى على أن ما فعلته "بي بي سي" وتناقضها في التعامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يقتصر على اختيار الضيوف، بل يظهر أيضًا في طبيعة التغطية الإعلامية، مبينا أن الهيئة تتجنب استخدام مصطلحات مثل “احتلال” أو “جرائم حرب” عند الإشارة إلى الانتهاكات الإسرائيلية، بينما تتبنى مصطلحات أكثر تشددًا عند الحديث عن الفلسطينيين.

وقال: "إن استمرار هذه السياسة التحريرية المنحازة يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام القناة بالمهنية والحياد، لا سيما في ظل تزايد الانتقادات من منظمات حقوقية وإعلاميين مستقلين يرفضون هذا النهج".

وشدد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين على إدانة هذا السلوك غير المهني لـ”بي بي سي”، ودعاها إلى مراجعة سياساتها التحريرية، والالتزام بأخلاقيات الصحافة التي تفرض الإنصاف والحياد، واحترام حقوق الضحايا الفلسطينيين في إيصال أصواتهم للعالم دون تمييز أو إقصاء.

المصدر / فلسطين أون لاين