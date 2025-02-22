مستوطنون يحرقون منزلا ومركبة في تجمع بدوي شمال شرق القدس

أحرق مستوطنون من عصابة "تدفيع الثمن" الإرهابية، مساء اليوم السبت، بيتا لأحدى العائلات في تجمع البدوي شرق قرية جبع شمال القدس، وقاموا بإحراق مركبة تعود ملكيتها لأحد سكان التجمع، وأطلقوا رصاص كثيف ضد المواطنين.

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة حسن مليحات في بيان صحفي، بأن مجموعة ارهابية من عصابات "تدفيع الثمن" أحرقوا منزلا ومركبة للمواطن داود محمد موسى كعابنة أحد سكان التجمع، وأطلقوا رصاصا كثيفا تجاه المواطنين، كما اعتدوا على الممتلكات.

وفي 11 فبراير/ شباط الجاري، أعلنت حكومة الاحتلال نيتها تعيين مسؤول استيطاني تحت إشرافها لتنظيم الأعمال الإرهابية التي تنفذها عصابة فتية التلال في الضفة الغربية المحتلة، "من أجل حمايتهم وعدم إشغال قوات جيش الاحتلال بتطورات أمنية تفقدها تركيزها".

وشهدت السنوات الأخيرة ازدياداً كبيراً لعدد المنتمين إلى عصابة "فتية التلال"، ومن يحملون فكرها، بحسب تقارير إسرائيلية سابقة، وتعيش هذه العصابة كسائر المستوطنين حالة ارتياح كبيرة في ظل حكومة تعزّز الاستيطان وتدعم استهداف الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم.

يُطلق اسم "فتية التلال" على مجموعة من الشباب اليهود المتطرفين جداً، ويسكنون في مستوطنات وبؤر استيطانية أو مزارع ووحدات استيطانية معزولة. وعلى الرغم من إطلاق اسم "فِتية" عليهم، فإن غالبيتهم في عمر عشرين عاماً فما فوق، وعادة ما ينخرط جزء كبير منهم في اعتداءاتٍ على الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين