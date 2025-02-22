إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة قصرة جنوب نابلس

أصيب، اليوم السبت، عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة قصرة، جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية، فيما اقتحمت قوات الاحتلال منزلين لأسيرين من رام الله.

وأفاد الناشط ضد الاستيطان فؤاد حسن، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قصرة وسط إطلاق نار كثيف وقنابل الغاز السام، الأمر الذي أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، منزلي معتقلين من بلدة المغير شمال شرق رام الله، من المقرر الافراج عنهما اليوم ضمن الدفعة السابعة من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد المواطن ربيع أبو نعيم لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المغير وداهمت منزلي المعتقلين جبر وعاطف أبو عليا، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام بمحيط منزليهما، ما أدى إلى إصابة طفل بحالة اختناق، وجرى نقله إلى المستشفى.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال ألصقت منشورات تهديدية بمحيط المنزلين، بعدم إقامة أي مظاهر احتفالية بالإفراج عن المعتقلين.

المصدر / فلسطين أون لاين