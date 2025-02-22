"بي بي سي" تسحب فيلما وثائقيا عن غزة بعد ضغوط إسرائيلية

سحبت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فيلمها الوثائقي "غزة: كيف تنجو من منطقة حرب"، من منصة "آي بليير" الخاصة بها.

وقالت "بي بي سي"؛ إن قرار سحب الفيلم يأتي "من أجل التحقيق والتأكد بعد الكشف عن أن الراوي الرئيسي عبد الله، هو نجل وزير في حكومة حماس، أيمن اليازوري".

ويدور الحديث هنا عن طفل يبلغ من العمر 13 عاما، هو ابن أيمن اليازوري، نائب وكيل وزارة الزراعة في اللجنة الإدارية لقطاع غزة.

وجاء في بيان لهيئة البث البريطانية، أن "غزة: كيف تنجو من منطقة حرب يعرض قصصا مهمة نعتقد أنه يجب سردها، تلك التي تتناول تجارب الأطفال في غزة، ولقد أثيرت أسئلة مستمرة حول البرنامج، وفي ضوء هذه الأسئلة، نقوم بإجراء المزيد من العناية الواجبة مع شركة الإنتاج".

وأكد البيان: "لن يكون الفيلم متاحا في أثناء حدوث ذلك على آي بليير".

وجاءت الضجة بعد أن كشفت صحيفة "جويش كرونيكل" عن علاقة عبد الله بالوزير اليازوري، مع أنه من التكنوقراط وعمل في السابق في الإمارات، وتولى منصب نائب وزير التعليم سابقا في الحكومة التي شكلت بعد فوز حماس في الانتخابات عام 2006.

وأنهى اليازوري دراسته الجامعية في مرحلة الماجستير والدكتوراة في جامعات بريطانية، وبتخصص كيمياء.

ويقول جيمس روبرتس المخرج المشارك في الفيلم: "أردنا من خلال هذا الشريط الوثائقي أن نصور للناس الحياة اليومية التي يعيشها أهل غزة، وهم يحاولون النجاة بأنفسهم من أهوال هذا النزاع، وانتهينا من التصوير منذ أسابيع قليلة، في اليوم الذي بدأ فيه وقف إطلاق النار الحالي".

وتابع: "ركزنا التصوير على ثلاثة أطفال وامرأة شابة لديها مولود جديد، وهم ضحايا هذه الحرب التي توقفت يوم 19 يناير/كانون الثاني، عندما دخل اتفاق الإفراج عن الرهائن بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ".

وأضاف: "أردنا أن نعرف أين يجد الأطفال الطعام، وأين ينامون، وماذا يفعلون لشغل أنفسهم، وهم يحاولون البقاء على قيد الحياة".

كما يتطرق الفيلم الوثائقي، إلى قصص بعض الأطباء الذين يكافحون لإنقاذ الناس في مستشفى الأقصى، الذي وصفه أطباء بريطانيون أنه المستشفى الوحيد الذي يعمل وسط غزة في يناير/كانون الثاني 2024.

وجرى التصوير عموماً في جنوب ووسط غزة، وهي منطقة زعم الاحتلال أنها "منطقة إنسانية"، وطلبت من المواطنين الفلسطينيين الذهاب إليها من أجل سلامتهم. وعلى الرغم من ذلك تعرضت المنطقة للقصف 100 مرة تقريباً، منذ مايو/أيار 2024 ويناير/كانون الثاني هذا العام، بحسب تحليل لقسم تقصي الحقائق في بي بي سي.

المصدر / فلسطين أون لاين