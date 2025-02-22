الاحتلال يمنع سفر زوجة عميد الأسرى المحررين من السفر لاستقباله

منع الاحتلال الإسرائيلي زوجة الأسير الفلسطيني الملقب بـ"عميد الأسرى" نائل البرغوثي، من السفر للأردن ومن ثم إلى مصر لاستقباله بعد تحرره وإبعاده اليوم السبت.

وقالت إيمان نافع زوجة الأسير "البرغوثي"، في تصريحات إعلامية لها، إن سلطات الاحتلال منعتها من السفر خلال توجهها إلى مصر عبر الأردن لاستقبال زوجها الذي تقرر إبعاده إلى الخارج بشكل دائم ضمن صفقة "طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى، حاله كحال كل محرري الصفقة الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم عام 2014 وأعاد لهم أحكامهم السابقة، ومعظمهم السجن المؤبد مدى الحياة.

ويُعد الأسير نائل البرغوثي (68 عاما) من بلدة كوبر شمال غرب رام الله أحد أبرز الأسرى المعاد اعتقالهم والمنتظر الإفراج عنهم، وهو محكوم بالسجن مدى الحياة.

واعتقل الأسير البرغوثي اعتُقل لأول مرة عام 1978، وأمضى 45 عاما في سجون الاحتلال، وهي أطول مدة اعتقال في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة.

وذكر مكتب إعلام الأسرى أن مخابرات الاحتلال منعت اليوم كلّاً من زوجة الأسير نائل البرغوثي، وعائلة الأسير أشرف أبو الرب من السفر للقاء الأسيرين بعد تحررهما المقرر اليوم إلى مصر، كما منعت عدداً آخر من عائلات الأسرى من السفر.

المصدر / فلسطين أون لاين