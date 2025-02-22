مماطلة إسرائيلية في إطلاق سراحهم.. 620 أسيراً على موعد مع الحرية

تحرر المقاومة الفلسطينية، اليوم السبت، مئات الأسرى الفلسطينيين بموجب صفقة تبادل للأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وماطلت سلطات الاحتلال في الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى التي من المفترض إطلاق سراحها بعيد وصول الأسرى الأسرائيليين مباشرة إلى دولة الاحتلال.

وقال مسؤول الإعلام في مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس ناهد الفاخوري: "حدث تأخير وتجاوزات من الاحتلال بخصوص الإفراج عن الأسرى، كاشفا أن الاحتلال اعتدى على الأسرى قبيل الإفراج عنهم".

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول التلاعب ببعض أسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم، مؤكدًا استعداد حماس للإفراج عن جميع الأسرى مقابل كل الأسرى الفلسطينيين.

ومن المقرر أن تخرج الدفعة السابعة من الأسرى المحررين ضمن المرحلة الأولى لاتفاق غزة بين الاحتلال وحركة حماس، من سجني عوفر وكتسيعوت.

ونقلت هيئة البث “الإسرائيلية” عن مسؤول صهيوني إعلانه تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين إلى ما بعد المشاورات الأمنية التي سيرأسها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن سلطات الاحتلال أفرجت عن 620 أسيراً فلسطينيا من سجونها، من بينهم 151 أسيراً هم من قدامى الأسرى وذوي المحكوميات العالية، منهم 43 أسيراً من الضفة الغربية والقدس، و11 أسيراً من غزة قبل السابع من أكتوبر 2023، فيما سيتم إبعاد 97 أسيراً إلى مصر كمحطة أولية.

وبينت الهيئة أن من بين الأسرى المحررين 445 أسيراً من قطاع غزة اعتلقوا خلال حرب الإبادة على غزة بعد السابع من أكتوبر، بالإضافة إلى 24 أسيراً من الأطفال والنساء.

وكان مكتب إعلام الأسرى، أفاد أن من بين الأسرى المحررين 50 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد، و60 من ذوي الأحكام العالية، إضافة إلى 47 من محرري صفقة وفاء الأحرار 2011، الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم عام 2014.

في حين قال عبد الناصر فروانة، المختص في شؤون الأسرى الفلسطينيين، إن إجمالي أسرى المؤبدات المفرج عنهم ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل، بلغ (302) أسيرا، ويشكلون قرابة 50% من إجمالي أسرى المؤبدات في سجون الاحتلال.

خرجت الدفعة السابعة من الأسرى المحررين ضمن المرحلة الأولى لاتفاق غزة بين الاحتلال وحركة حماس، من سجني عوفر وكتسيعوت.

ونقلت قناة الجزيرة عن مصادر، لم تسمها، أن قائمة الأسرى المحررين شهدت بعض التعديلات في اللحظات الأخيرة، إذ رفضت سلطات الاحتلال الإفراج عن 6 أسرى كانوا مدرجين في القائمة الأصلية، وهو ما دفعها إلى استبدالهم بإدراجها أسرى آخرين من فئات مختلفة، بينهم 4 من المحكومين بأحكام عالية و3 من ذوي الأحكام المؤبدة، إضافة إلى إدراج أسير محكوم بالسجن المؤبد لم يكن مشمولا في القوائم السابقة.

وكان من المفترض أن تُنفذ عمليات الإفراج بشكل أكثر انتظاما، إلا أن تأخير بعض الدفعات جاء نتيجة خلافات بين الأطراف الوسيطة، وسط ضغوط دولية مكثفة لاستكمال المراحل المتفق عليها وفق الجدول الزمني المحدد.

من جانب آخر، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن إدارة سجون الاحتلال أنها عثرت في زنازين الأسرى الفلسطينيين قبل الإفراج عنهم على شعارات حُفرت على الجدران: "لن ننسى، لن نغفر، ولن نركع"، ردًا على الملابس البيضاء المخططة بالأزرق في إشارة رمزية إلى العلم الإسرائيلي التي ألبستها إدارة السجون لمن أفرجت عنهم في إطار صفقة التبادل.

وأفرجت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، عن 6 أسرى إسرائيليين لتتبقى 4 جثامين لأسرى إسرائيليين سيتم تسليمهم الأسبوع المقبل، لتنتهي بذلك المرحلة الأولى من الاتفاق.

ويأتي هذا الإفراج في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 19 يناير/كانون الثاني 2025، بعد 15 شهرا من العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة.

وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 أسيرا إسرائيليا، بينهم 8 جثث، مقابل إطلاق سراح 1900 أسير فلسطيني من سجون الاحتلال.

وحتى الآن، أفرجت المقاومة الفلسطينية عن 29 أسيرا إسرائيليا، بينهم 4 جثث، مقابل إطلاق سراح أكثر من 1720 أسير فلسطيني.

ويعد هذا التبادل هو السابع منذ بدء اتفاق التهدئة، ويُتوقع أن يستمر تنفيذ الإفراجات والتفاوض حول المرحلة الثانية من الاتفاق الأيام المقبلة، رغم استمرار الخلافات بشأن شروطها.

وشن الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة على قطاع غزة بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير2025، مما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 160 ألف شخص، معظمهم من الأطفال والنساء.

المصدر / فلسطين أون لاين