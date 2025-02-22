مركز حماية الصّحفيين: الاحتلال سيُفرج عن 4 أسرى إعلاميين من غزَّة

قال مركز حماية الصحفيين، إنّ سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" ستفرج اليوم عن أربعة أسرى صحفيين اعتقلتهم خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزَّة.

وأوضح المركز، أن الصحفيين هم: محمد عماد السلطان، وخضر عبد العال، وبهاء الغول، وحمزة رضوان، وذلك ضمن الدفعة السابعة من صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال.

ونشر مكتب إعلام الأسرى وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، القائمة السابعة من أسماء الأسرى المحررين في المرحلة الأولى لعملية التبادل لليوم السبت الموافق 22/2/2025.

وتتضمن القائمة، 50 من أسرى المؤبدات و60 من أسرى الأحكام العالية و41 من أسرى وفاء الأحرار المعاد اعتقالهم و445 أسيرًا من قطاع غزة اعتقلهم الاحتلال بعد 7 أكتوبر.

وفي سبتمبر 2024، كشف نادي الأسير الفلسطيني، عن اعتقال الاحتلال "الإسرائيلي" 98 صحفيا فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة وغزة منذ بدء عدوانه الوحشي على القطاع في السابع من تشرين الأول /أكتوبر عام 2023.

وقال نادي الأسير في بيان، إن الاحتلال الإسرائيلي أبقى على 52 صحفيا من الصحفيين الذين اعتقلهم بعد السابع من أكتوبر، رهن الاعتقال داخل سجونه.

وأوضح أنه من ضمن الصحفيين الذين لا يزالون داخل سجون الاحتلال 17 من غزة على الأقل.

وفي السياق، يُذكر أن الاحتلال قتل ما يزيد على 205 صحفيين في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، حسب مكتب الإعلام الحكومي في القطاع.

وحذرت وسائل إعلام فلسطينية ودولية مرارا، من استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الإعلامية في غزة، ودعت إلى توفير الحماية لهم، وسط تجاهل إسرائيلي لتلك الدعوات.

المصدر / فلسطين أون لاين