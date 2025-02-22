روسيا تبيع سجن "كريستي" الشهير ويتحول إلى فندق

بيع سجن "كريستي" الشهير في سان بطرسبرغ بمزاد علني بأكثر من 12.5 مليون دولار لشركة "كاي في سي"، التي تخطط لتحويله إلى فندق، ومتحف، ومعارض فنية.

السجن، الذي احتجز داخله شخصيات بارزة "ثوار ومعارضون"، سيحظى بـ"حياة جديدة" كمشروع سياحي وثقافي مميز.

ويقع المجمع المبني من الطوب الأحمر، ويحمل اسم "كريستي" ("الصليب")، وسط سان بطرسبرغ، العاصمة السابقة للإمبراطورية.

شخصيات تاريخية

بُني سجن "كريستي" على ضفة نهر نيفا في نهاية القرن التاسع عشر، وقد حُبس داخل شخصيات تاريخية، بينها ليون تروتسكي، والمارشال السوفياتي كونستانتين روكوسوفسكي، والشاعران جوزف برودسكي وأوسيب ماندلشتام، والمؤرخ ليف غوميليف، نجل الشاعرة أنّا أخماتوفا.

وبيع بأكثر من 1.1 مليار روبل (أكثر من 12.56 مليون دولار) لشركة التطوير العقارية الروسية "كاي في سي"، بحسب الموقع الرسمي للمزادات التابع للدولة.

ووعدت "كاي في سي"، في بيان الجمعة، بإضفاء "حياة جديدة" على المبنى، من خلال إنشاء متحف "سيحتفظ بذاكرة كريستي وتاريخه"، وفندق، ومطاعم، ومعارض، مشيرة إلى أنه سيكون "أحد أكثر مشاريع البناء طموحًا في سانت بطرسبرغ".

الأكبر في أوربا

وفازت "كاي في سي" بالمزاد على حساب المجموعة الإعلامية الروسية "بي إم آي"، التابعة ليفغيني فينكلشتين، والتي كانت تريد إنشاء متحف "الخير والشر" وتخصيص مساحة للمهرجانات الفنية.

في عام 2013، احتُجز ناشطون من منظمة "غرينبيس" البيئية في "كريستي" لأكثر من أسبوع، بعد احتجاجهم على منصة نفطية في القطب الشمالي.

لاستبدال "كريستي"، تم سنة 2017 بناء سجن "كريستي -2" في ضواحي سانت بطرسبرغ، وتم تقديمه على أنه "الأكبر في أوروبا"، إذ شُيّد على قطعة أرض تبلغ مساحتها 35 هكتارًا.

المصدر / وكالات