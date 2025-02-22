قاسم: حماس جاهزة لإجراء عملية تبادل دفعة واحدة في المرحلة الثَّانية من الاتِّفاق

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حازم قاسم، إن الشعب الفلسطيني يُسجل اليوم إحدى الإنجازات الكبيرة في معركة طوفان الأقصى بفضل صموده وتضحياته وبسالة المقاومة، عبر تنفيذ عملية تبادل كبيرة للأسرى.

وأوضح قاسم في تصريح صحفي، أنّ المقاومة أجبرت الاحتلال الصهيوني على تجاوز الخطوط الحمراء التي وضعها لنفسه في قضية الإفراج عن الأسرى، وكسرت القيد عن عدد من رموز الحركة الأسيرة.

وأكد، على جدية حماس الكاملة لإتمام كل مراحل عمليات التبادل للأسرى ، وجاهزيتها لإجراء عملية تبادل دفعة واحدة في المرحلة الثانية مقابل التزام الاحتلال بوقف مستدام لإطلاق النار والانسحاب من غزة والإفراج عن أسرانا من سجونه.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس والاحتلال "الإسرائيلي"، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يومًا، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

المصدر / فلسطين أون لاين