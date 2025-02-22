فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المحرر براش.. بعد 22 عامًا في الأسر لم يفقد الأمل بالحرية

قرار عقابي رسمي لحكم مكسيكي بسبب "ميسي".. إليكم التفاصيل

نتنياهو من التأزيم إلى التراجع

وثائق سرية تكشف عن انهيار "الجيش" والاستخبارات الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023

في خيام النزوح.. معاناة الغزيين تتفاقم ومطالبات بإيجاد حلول عاجلة

"أحدهم يعمل في الموساد".. القسَّام تسلِّم جنديين "إسرائيليين" للصَّليب الأحمر في رفح

"BBC" تستجيب لضغوط إسرائيلية وتسحب فيلما عن غزة

المنخفض الجوي يطفئ مصدر الطاقة "الوحيد" في غزة

بالأسماء| كشف الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزَّة المقرَّر الإفراج عنهم اليوم

حماس: الطَّريق الوحيد لعودة أسرى الاحتلال هو عبر التَّفاوض والالتزام ببنود الاتِّفاق

قاسم: حماس جاهزة لإجراء عملية تبادل دفعة واحدة في المرحلة الثَّانية من الاتِّفاق

22 فبراير 2025 . الساعة 11:32 بتوقيت القدس
...
قاسم: حماس جاهزة لإجراء عملية تبادل دفعة واحدة في المرحلة الثَّانية من الاتِّفاق

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حازم قاسم، إن الشعب الفلسطيني يُسجل اليوم إحدى الإنجازات الكبيرة في معركة طوفان الأقصى بفضل صموده وتضحياته وبسالة المقاومة، عبر تنفيذ عملية تبادل كبيرة للأسرى.

وأوضح قاسم في تصريح صحفي، أنّ المقاومة أجبرت الاحتلال الصهيوني على تجاوز الخطوط الحمراء التي وضعها لنفسه في قضية الإفراج عن الأسرى، وكسرت القيد عن عدد من رموز الحركة الأسيرة.

وأكد، على جدية حماس الكاملة لإتمام كل مراحل عمليات التبادل للأسرى ، وجاهزيتها لإجراء عملية تبادل دفعة واحدة في المرحلة الثانية مقابل التزام الاحتلال بوقف مستدام لإطلاق النار والانسحاب من غزة والإفراج عن أسرانا من سجونه.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس والاحتلال "الإسرائيلي"، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يومًا، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #اتفاق وقف إطلاق النار #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة