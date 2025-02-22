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عقوبة رسمية لحكم مكسيكي بسبب "ميسي".. إليكم التفاصيل

22 فبراير 2025 . الساعة 11:17 بتوقيت القدس
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قرار عقابي رسمي لحكم مكسيكي بسبب "ميسي"

قرر اتحاد منطقة الكونكاكاف لدول أميركا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف)، أمس الجمعة، معاقبة حكم مكسيكي لطلبه توقيع الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات.

وبعد إطلاق صفارة النهاية في فوز إنتر ميامي 1-صفر على سبورتنغ كنساس سيتي في كأس أبطال الكونكاكاف، بهدف رائع سجله ميسي في الشوط الثاني اتجه الحكم ماركو أنتونيو أورتيز إلى اللاعب الأرجنتيني الدولي الفائز بكأس العالم 2022.

وبدا أنه سيطلب قميص ميسي، لكن تبين أنه طلب توقيعه لأحد أقاربه من ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن الكونكاكاف قرر معاقبة الحكم.

مخالفة القواعد

وقال الاتحاد في بيان إلى شبكة (ئي.إس.بي.إن): "بعد التحقيق، علم الكونكاكاف أن الحكم طلب من اللاعب توقيعه من أجل أحد أفراد عائلته من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف الاتحاد القاري: "لم تتماش أفعال الحكم مع قواعد الاتحاد الخاصة بتصرف الحكام والإجراءات المنصوص عليها في مثل هذه الطلبات".

ورغم أن الكونكاكاف لم يكشف طبيعة الإجراء التأديبي، فإنه أضاف أن الحكم قال إنه يتحمل المسؤولية كاملة واعتذر على مخالفة القواعد.

ومن المقرر أن يحل سبورتنغ ضيفًا على إنتر ميامي يوم الثلاثاء المقبل في مباراة الإياب.

المصدر / وكالات
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