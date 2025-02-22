"BBC" تستجيب لضغوط إسرائيلية وتسحب فيلما عن غزة

استجابت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" للضغوط من مؤيدي الاحتلال الإسرائيلي، وسحبت فيلم يحمل عنوان "غزة: كيف تنجو من منطقة حرب"، من منصة "آي بليير" الخاصة بها.

وقالت "بي بي سي"؛ إن قرار سحب الفيلم من خدمة "آي بليير" يأتي "من أجل التحقيق والتأكد بعد الكشف عن أن الراوي الرئيسي عبد الله، هو نجل وزير في حكومة حماس، أيمن اليازوري".

ويدور الحديث هنا عن طفل يبلغ من العمر 13 عاما، هو ابن أيمن اليازوري، نائب وزير الزراعة في حكومة غزة، بحسب ما ذكرت مصادر فلسطينية.

قصص مهمة

وجاء في بيان لهيئة البث البريطانية، أن "غزة: كيف تنجو من منطقة حرب يعرض قصصا مهمة نعتقد أنه يجب سردها، تلك التي تتناول تجارب الأطفال في غزة، ولقد أثيرت أسئلة مستمرة حول البرنامج، وفي ضوء هذه الأسئلة، نقوم بإجراء المزيد من العناية الواجبة مع شركة الإنتاج".

وأكد البيان: "لن يكون الفيلم متاحا في أثناء حدوث ذلك على آي بليير".

وجاءت الضجة بعد أن كشفت صحيفة "جويش كرونيكل" عن علاقة عبد الله بالوزير اليازوري، مع أنه من التكنوقراط وعمل في السابق في الإمارات، وتولى منصب نائب وزير التعليم سابقا في الحكومة التي شكلت بعد فوز حماس في الانتخابات عام 2006.

المصدر / وكالات