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بينهم أقدم أسير أمضى 45 عاما

بالصور تعرّف على أبرز أسماء أسرى الدفعة السابعة المقرر إطلاق سراحهم اليوم

22 فبراير 2025 . الساعة 09:24 بتوقيت القدس
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توضيحية (أرشيف)

على أحر من الجمر ينتظر الفلسطينيون إطلاق سراح أكبر عدد من الأسرى، ضمن الدفعة السابعة من صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة في قطاع غزة ودولة الاحتلال.

وبحسب مكتب إعلام الأسرى فإنه سيتم الإفراج السبت عن 50 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد، و60 أسيرا من الأحكام العالية، و47 أسيرًا من أسرى وفاء الأحرار المعاد اعتقالهم.

ولفت المكتب إلى أنه سيتم الإفراج أيضا عن 445 أسيرا من معتقلي قطاع غزة، الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر لعام 2023.

وبين من ستشملهم الدفعة السابعة من الصفقة، أقدم أسير في سجون الاحتلال، إضافة إلى عدد من القادة والمؤسسين في كتائب القسام، ومعتقلين من قطاع غزة.

وضمن هذه الدفعة سيتم إطلاق سراح عدد من محرري صفقة "وفاء الأحرار" الذين أعادت دولة الاحتلال اعتقالهم، وأبرزهم الأسير نائل البرغوثي، الذي أمضى 45 عاما في سجون الاحتلال وهي أطول مدة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.

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كذلك سيطلق أيضا سراح الأسير عبد الناصر عيسى، أحد أبرز مؤسسي كتائب القسام في الضفة الغربية والذي قضى أكثر من 32 عاما في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن المؤبد مرتين و7 سنوات إضافية.

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وسيتم أيضا إطلاق سراح الأسير حمزة الكالوتي من مدينة القدس، وهو قائد في كتائب القسام، واعتقلته قوات الاحتلال عام 2000 على خلفية مشاركته في "عمليات الثأر المقدس" التي ضربت دولة الاحتلال ردا على اغتيال المهندس يحيى عياش.

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ومن بين المحررين في الدفعة السابعة أيضا الأسير القائد القسامي عثمان بلال أحد قادة كتائب القسام في نابلس، والذي حكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد 5 مرات، وأمضى أكثر من 25 عاما في الأسر.

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وشملت الدفعة السابعة أيضا الأسير القسامي عمار الزبن، وهو محكوم بالسجن المؤبد 26 مرة و25 عاما بتهمة المسؤولية عن تنفيذ عمليتين نفذتهما كتائب القسام في مدينة القدس المحتلة عام 1997.

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وسيطلق أيضًا سراح الأسير القائد القسامي راغب عليوي قائد خلية عملية إيتمار القسامية في عام 2015، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين، وهو محكوم بالسجن المؤبد مرتين و30 عاما إضافيا.

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وأخيرًا، ستشمل الدفعة السابعة الأسير القسامي هيثم البطاط الذي اعتقل خلال اشتباك مسلح في يناير/كانون الثاني 2005، وأصدر الاحتلال بحقه حكما بالسجن المؤبد 3 مرات، لإشرافه على تجهيز الاستشهاديين محمد البطاط وخالد الطل اللذين نفذا عملية في بئر السبع.

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ويتوقع أن يكون بين من سيفرج عنهم الاحتلال، الدكتور الشهير، حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان.

حسام أبو صفية
 

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
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