بالأسماء| كشف الأسرى الفلسطينيين المقرَّر الإفراج عنهم اليوم

نشر مكتب إعلام الأسرى وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير القائمة السابعة من أسماء الأسرى المحررين في المرحلة الأولى لعملية التبادل لليوم السبت الموافق 22/2/2025

وتتضمن القائمة، 50 من أسرى المؤبدات و60 من أسرى الأحكام العالية و41 من أسرى وفاء الأحرار المعاد اعتقالهم و445 أسيرًا من قطاع غزة اعتقلهم الاحتلال بعد 7 أكتوبر.

محررو صفقة طوفان الأحرار- المرحلة الأولى - الدفعة السابعة



محررو صفقة طوفان الأحرار من قطاع غزة - المرحلة الأولى - الدفعة السابعة

محررو صفقة الأحرار من الأطفال والأسيرات المنوي من قطاع غزة - المرحلة الأولى - الدفعة السابعة

وأمس الجمعة، قال مكتب إعلام الأسرى، إنه من المقرر أن تُفرِج سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، عن 602 أسير فلسطيني، مقابل ستة أسرى إسرائيليين في الدفعة السابعة للمرحلة الأولى من صفقة "طوفان الأحرار".

وتتضمن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم، 50 أسيرًا من أصحاب المؤبدات، و60 من الأحكام العليا، كذلك 47 من أسرى صفقة وفاء الأحرار (شاليط) المعاد اعتقالهم، و445 أسيرًا من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد الـ7 من أكتوبر.

المصدر / فلسطين أون لاين