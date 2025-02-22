التربية تعلن عن تفاصيل العام الدراسي الجديد في غزة: مدارس افتراضية ومراكز تعليمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن انتهاء العام الدراسي 2023/2024 بنجاح في قطاع غزة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت الطلاب والمعلمين. وقد تمكن الطلاب من إكمال تعليمهم من خلال المدارس الافتراضية والمراكز التعليمية التي اعتمدتها الوزارة.

استعدادات للعام الدراسي الجديد 2024/2025

كما أعلنت الوزارة عن استكمال استعداداتها لبدء مرحلة جديدة من المدارس الافتراضية، بالإضافة إلى التوسع في المراكز التعليمية التي تشرف عليها.

وأشارت إلى أنها تعمل على تهيئة بعض المدارس التي يمكن أن تستأنف الدراسة فيها مبدئياً وفق نظام المراكز التعليمية.

امتحان التوجيهي 2006

وأكدت الوزارة أنها تتابع ما يتعلق بتوفير متطلبات عقد امتحان التوجيهي لطلبة عام 2006، وذلك حالما يتم التأكد من جاهزية أجهزة "التابلت" وتهيئة مراكز الامتحان.

خطة التعليم في غزة

جددت الوزارة التزامها بمواصلة تنفيذ خطتها التعليمية لطلبة غزة، سواء داخل القطاع أو خارجه. وأشارت إلى أنها تتواصل مع العديد من الوزارات والشركاء لتوفير متطلبات استئناف الدراسة. واعتبرت الوزارة أن ما تحقق في المدارس الافتراضية، رغم التحديات، هو قصة نجاح ونموذج ملهم للتعليم الفلسطيني.

انطلاق العام الدراسي الجديد

أعلنت الوزارة أن العام الدراسي الجديد 2024/2025 سينطلق يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2025 في قطاع غزة، وسيتم ذلك من خلال المدارس الافتراضية والمراكز/النقاط التعليمية ومنصة Wise School. وأكدت أنه تم توثيق تقدم الطلاب في السجلات الخاصة بـ e.school، مما يتيح لهم التقدم في مسارهم التعليمي.

المصدر / فلسطين أون لاين