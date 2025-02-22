"الأرصاد" تحذر بشأن حالة الطقس خلال هذه الأيام.. التفاصيل كاملة

تشهد فلسطين موجة قطبية تاريخية غير مسبوقة، حيث حذرت الأرصاد الجوية من انخفاض حاد في درجات الحرارة وتساقط للأمطار والثلوج في بعض المناطق وأجواء شديدة البرودة تضرب البلاد خلال هذه الأيام.

تفاصيل الموجة القطبية

- اليوم السبت: انخفاض إضافي في درجات الحرارة، لتصبح أقل من المعدلات السنوية بتسعة درجات مئوية، مع تساقط أمطار غزيرة في مناطق واسعة.

- ليلة الأحد وفجر الاثنين: انخفاض حاد في الحرارة نتيجة تدفق رياح قطبية، مع أجواء شديدة البرودة وقطبية، واحتمالية وصول الحرارة إلى ما دون الصفر في المناطق الجبلية، وثلاث إلى خمس درجات في المناطق السهلية والساحلية.

- فرصة لتساقط الثلوج: في حالة توفر هطولات مطرية، هناك فرصة لتساقط زخات ثلجية في قمم الجبال العالية.

- نهار الاثنين: أجواء بالغة البرودة، مع حرارة أقل من المعدل السنوي بأكثر من إحدى عشرة درجة مئوية.

تأثيرات الموجة القطبية

تشكل الصقيع والإنجماد: من المتوقع تشكل الصقيع والإنجماد في مختلف أنحاء فلسطين ومعظم مناطق بلاد الشام، مما سيؤثر سلبًا على المحاصيل الزراعية.

المصدر / فلسطين أون لاين