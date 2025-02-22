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بالصور القسَّام تبدأ استعدادتها لتسليم 6 أسرى صهاينة للصَّليب الأحمر في قطاع غزَّة.. هكذا بدا المشهد

22 فبراير 2025 . الساعة 07:28 بتوقيت القدس
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القسَّام تبدأ استعدادتها لتسليم 6 أسرى صهاينة للصَّليب الأحمر.. هكذا بدا المشهد

بدأت كتائب الشّهيد عز الدين القسَّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، صباح اليوم السبت، مراسم تسليم الأسرى الصَّهاينة في المنطقة الشرقية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ومخيم النصيرات وسط القطاع، ضمن الدُّفعة السابعة في المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى.

وذكرت مصادر صحفية، أنه سيتم الإفراج عن الأسيرين "الإسرائيليين" تال شوهام وأفيرا منغستو من رفح جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد، انتشار كتائب القسام في موقع تسليم الأسرى "الإسرائيليين" في رفح، وهم يحملون أسلحة "إسرائيلية" لجنود الاحتلال الذين اعتقلوهم أو قتلوهم واغتنموا عتادهم في عملية طوفان الأقصى بالسابع من أكتوبر.

ووضعت القسام عدة لافتات على منصة التسليم، تحمل رسائل واضحة ومباشرة لحكومة الاحتلال، من بينها "نحن الطوفان نحن البأس الشديد" إلى جانب صورة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد المشتبك يحيى السنوار وعدد من صور العبور الكبير تتصدّرها في أقصى اللافتة من اليسار صورة قبة الصخرة المشرفة.

وظهر على يسار المنصة، صورة قائد هيئة أركان كتائب القسام الشهيد محمد الضيف مخطوطة بعبارته التي أعلنها خلال بدء معركة طوفان الأقصى "نستطيع أن نغيّر مجرى التاريخ".

كما علَّقت القسام صورًا لأبرز الكمائن التي نفّذتها خلال ملحمة طوفان الأقصى وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف الجنود الصهاينة، وكتبت "وللحرية الحمراء بابٌ بكل يد مضرجة يدق"، حيث أصبح هذا البيت يحمل رمزيةً كبيرة فوق رمزيته العادية عقب ظهور الشهيد المشتبك السنوار وهو يردده خلال خوضه إحدى المعارك البطولية في طوفان الأقصى.

وأمس الجمعة، أعلن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام ، أسماء الأسرى الستَّة الذين قررت القسَّام الإفراج عنهم السبت ضمن المرحلة الأولى في صفقة تبادل الأسرى.

 وقال أبو عبيدة في تغريدة عبر "تليجرام"، "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم السبت الموافق 22-02-2025م عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: 1- إيليا ميمون اسحق كوهن 2- عمر شيم توف 3- عومر فنكرت 4- تال شوهام 5- أفيرا منغستو 6- هشام السيد

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس والاحتلال "الإسرائيلي"، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يومًا، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #صفقة التبادل #طوفان الأقصى #تسليم أسرى الاحتلال

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