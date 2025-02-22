الإعلام العبري يكشف نتائج فحص هوية الأسيرة "شيري بيباس"

أكد معهد الطب الشرعي لدى الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم السبت، أن الجثة التي سلمتها كتائب الشهيد عز الدين القسَّام مساء الجمعة، تعود للأسيرة "الإسرائيلية" لشيري بيباس، وذلك بعدما أجرت الفحوص اللازمة.

وقالت القناة 12 العبرية، إنَّ فريقًا من علماء الباثولوجيا في معهد الطب الشرعي، أجرى فحوصات خلال الليل على الجثة التي سلمتها حماس، وتأكد فعلا أنها جثة الأسيرة شيري بيباس.

وفي الوقت نفسه، قالت حماس في بيان إن ادعاءات المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" واتهامه للمقاومة بقتل عائلة بيباس ليست سوى "أكاذيب محضة، تضاف إلى سلسلة طويلة من الأكاذيب التي يطلقها منذ 15 شهرا في سياق حرب الإبادة".

وأضافت حماس أن "هذه محاولة يائسة للتنصل من مسؤولية جيشه المجرم عن مقتل العائلة، إلى جانب جرائمه الأخرى التي طالت الأسرى في قطاع غزة".

والخميس، سلمت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة 4 توابيت لجثامين أسرى إسرائيليين، وقالت إنها لشيري بيباس وطفليها كفير وأرئيل، والأسير عوديد ليفشتس، وذلك ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى باتفاق وقف إطلاق النار الساري.

وبعد تسليم جثامين أربعة أسرى من الإسرائيليين المحتجزين، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، عادت "إسرائيل" لتقول إن الجثمان الذي تم تسليمه لا يعود إلى الأسيرة شيري.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه جرى التعرف إلى طفلَي عائلة بيباس، لكن الجثة الثالثة لا تعود إلى الأم شيري بيباس.

ومن جهتها، عبّرت حماس عن استغرابها من الضجة التي يثيرها الاحتلال في أعقاب ادعائه بأن جثمان المحتجزة شيري بيباس لا يتطابق مع فحص الحمض النووي.

وقالت، "إنها ترفض التهديدات التي أطلقها نتنياهو وصنفتها في سياق الخلافات الداخلية الإسرائيلية".

وأشارت حماس إلى احتمال وجود خطأ أو تداخل في الجثامين، قد يكون ناتجًا عن استهداف الاحتلال وقصفه للمكان الذي كانت تتواجد فيه العائلة مع فلسطينيين آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين