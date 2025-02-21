كتائب القسَّام تسلُّم جثمان الأسيرة الإسرائيليَّة شيري بيباس إلى الصَّليب الأحمر

غزة/ فلسطين أون لاين

كشف مصدر، مساء اليوم الجمعة، أن كتائب القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) سلمت قبل قليل جثمان الأسيرة الإسرائيلية "شيري بيباس" إلى الصليب الأحمر.

ومن جهتها، أكدت مصادر عبرية، بأن الصليب الأحمر سلم الجانب الإسرائيلي، مساء اليوم، جثمان امرأة، فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نتحقق من أنباء عن تسليم حماس جثمان المحتجزة شيري بيباس إلى الصليب الأحمر.

والخميس، سلمت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة 4 توابيت لجثامين أسرى إسرائيليين، وقالت إنها لشيري بيباس وطفليها كفير وأرئيل، والأسير عوديد ليفشتس، وذلك ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى باتفاق وقف إطلاق النار الساري.

وبعد تسليم جثامين أربعة أسرى من الإسرائيليين المحتجزين، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، عادت إسرائيل لتقول إن الجثمان الذي تم تسليمه لا يعود إلى المدعوة شيري.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه جرى التعرف إلى طفلَي عائلة بيباس، لكن الجثة الثالثة لا تعود إلى الأم شيري بيباس واعتبر الأمر "انتهاكًا خطيرًا" من حركة حماس للاتفاق، بحسب وصفه.

وأكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيعمل على إعادة جثة بيباس الأم والمحتجزين الأحياء والأموات كافة، متوعدًا حماس بـ"دفع ثمن ذلك".

ومن جهتها، عبّرت حماس عن استغرابها من الضجة التي يثيرها الاحتلال في أعقاب ادعائه بأن جثمان المحتجزة شيري بيباس لا يتطابق مع فحص الحمض النووي. وقالت حماس: "إنها ترفض التهديدات التي أطلقها نتنياهو وصنفتها في سياق الخلافات الداخلية الإسرائيلية".

كما أكّدت حماس جديتها الكاملة لجهة تطبيق بنود الاتفاق مثلما التزمت خلال الأيام الماضية، مشددة على أنه لا مصلحة لها في عدم الالتزام أو الاحتفاظ بأي جثامين لديها. وأشارت إلى أنها تفحص الادعاءات الإسرائيلية بخصوص جثة بيباس وستعلن عن النتائج بوضوح.

وأشارت إلى احتمال وجود خطأ أو تداخل في الجثامين، قد يكون ناتجًا عن استهداف الاحتلال وقصفه للمكان الذي كانت تتواجد فيه العائلة مع فلسطينيين آخرين.

وذكرت حماس، أنها ستُعلم الوسطاء بنتائج الفحص والتحقيق، داعيةً في الوقت ذاته إلى إعادة الجثمان الذي يدَّعي الاحتلال أنه يعود لفلسطينية قُتلت أثناء القصف الإسرائيلي.