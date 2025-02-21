الإعلاميّ الحكوميّ: الاحتلال قتل 100 فلسطيني وأعاق تنفيذ البروتوكول الإنساني

غزة/ فلسطين أون لاين

أفاد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، أن جيش الاحتلال قتل 100 فلسطيني في غزة وأصاب 820 آخرين في قطاع غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وذكر معروف، عبر منصة "إكس"، أن "آخر ضحايا القتل كان سيدة صباح اليوم في رفح (جنوب)، مما رفع حصيلة الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار حيز التنفيذ إلى 100.

كما وأشار رئيس المكتب الحكومي، إلى أن الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار 350 مرة أبرزها منع وإعاقة تنفيذ بنود البروتوكول الإنساني.

وأمس الخميس، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة إلى48319 شهيدًا منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر 2023.

وفي وقت سابق، أكد مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة أنه لم تدخل بيوت متنقلة للإيواء إلى القطاع، مشيرا إلى أن البيوت التي دخلت اليوم الجمعة مخصصة لاستخدام مؤسسات دولية وعددها محدود 12 كرفانا فقط.

وشهد الاتفاق اختراقات في 4 مسارات، وهي بحسب حماس، استهداف وقتل فلسطينيين، وتأخير عودة النازحين لشمال غزة، وبشأن "البروتوكول الإنساني": إعاقة دخول متطلبات الإيواء من خيام وبيوت جاهزة ووقود وآليات رفع الأنقاض لانتشال الجثث، وتأخير دخول الأدوية ومتطلبات لترميم المستشفيات والقطاع الصحي.

ومنذ أكثر من أسبوعين، يماطل نتنياهو ويعرقل إطلاق المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية من الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وبوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة بدأ في 19 يناير ماضي السريان الاتفاق، ويتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، لكن إسرائيل ما زالت تماطل في بدء مفاوضات المرحلة الثانية.