حماس: زيارة نتنياهو الاستفزازيَّة لطولكرم "خطوةً استعراضيَّةً" تعكس حالة الإفلاس

غزة/ فلسطين أون لاين

وصفت حركة المقاومة الإسلامية- حماس، اقتحام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مخيم طولكرم، بـ "الخطوة الاستعراضية" للتغطية على فشله العسكري والسياسي.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، "في خطوة استعراضية تعكس حالة الإفلاس السياسي والعسكري، قام رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني، المجرم نتنياهو، بزيارة استفزازية إلى مخيم طولكرم الصامد، محاولًا التغطية على فشله المتكرر وتراجعه المستمر في مواجهة مقاومة شعبنا الفلسطيني البطل".

وأضاف البيان، "لقد اعتاد المجرم نتنياهو على هذه المسرحيات المكشوفة؛ فهو نفسه من وقف يومًا في محوري “نتساريم” و”فيلادلفيا” بقطاع غزة مهددًا، لكنه رحل عنهما".

وأكدت الحركة، في ختام بيانها، "أن هذه الزيارة لن ترهب شعبنا ومقاومته، بل ستزيده إصرارًا وعزمًا على مواصلة طريق الجهاد حتى التحرير والنصر".

اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أحد المنازل في مخيم طولكرم للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، بعد ساعات من خطوة مماثلة أقدم عليها وزير الحرب يسرائيل كاتس.

ونشرت هيئة البث العبرية صورة لنتنياهو وعدد من ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل منزل فلسطيني في مخيم مدينة طولكرم.

ويتضح من الصورة أن جنودا قاموا بثبيت علم إسرائيل على أحد جدران المنزل الفلسطيني.

تفاخر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال اقتحامه مخيّم طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة، بالقتل والدمار اللذين يعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى ارتكابهما، خلال عمليّته العسكرية المتواصلة في الضفة.





جاء ذلك بعد يوم من عملية تفجير حافلات في مدينتي بات يام وحولون جنوب تل أبيب، نسبتها أجهزة الأمن الإسرائيلية لمجموعة من الضفة الغربيّة، فيما باشر جهاز الأمن الإسرائيليّ العامّ (الشاباك) التحقيق في التفجيرات المتزامنة؛ كما يأتي في ظلّ محاولة استرضاء نتنياهو، ائتلافه الحكوميّ.

دخل العدوان الإسرائيلي على شمالي الضفة الغربية المحتلة شهره الثاني، مخلفا دمارا وشهداء ومعتقلين، وآلافا من النازحين.

وقتل رصاص الاحتلال، اليوم الجمعة، طفلة في جنين، تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمخيم طولكرم آمرا بتعزيز القوات في الضفة.