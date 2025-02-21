لبنان يستعدُّ لتشييع نصر اللَّه وصفي الدِّين.. وحماس تدعو للمشاركة

متابعة/ فلسطين أون لاين

يضع حزب الله اللبناني اللمسات الأخيرة لتشييع أمينيه العامين السابقين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية بالعاصمة بيروت، الأحد المقبل، الـ 23/ فبراير الجاري، وسط استعدادات ضخمة تُشرف عليها لجنة خاصة في ظل توقعات بحضور شعبي ورسمي واسعَيْن من أكثر من 70 دولة.

واغتال الاحتلال الإسرائيلي نصر الله في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، في غارة جوية استهدفت مقرّاً لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك إبّان توسِعة عدوانها على لبنان بعد حرب انحصرت نوعاً ما لنحو سنة على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، في حين اغتيل أيضًا خليفته، قبل إعلان تعيينه رسمياً، صفي الدين، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

من جهتها، دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى المشاركة الحاشدة في تشييع الشهيد القائد السيد حسن نصر الله والشهيد القائد السيد هاشم صفي الدين، وذلك في العاصمة اللبنانية بيروت يوم الأحد 23 فبراير 2025، وفاءً لتضحياتهما ولنهج المقاومة الذي استمروا في دعمه والدفاع عنه.

وأشارت الحركة في بيانها إلى أن هذا التشييع هو تجسيدٌ للعهد الذي قطعته المقاومة على نفسها في الاستمرار بمسيرة الشهداء، التي سطرت واحدة من أعظم الملاحم في تاريخ المنطقة، حيث كان الدم ينتصر وينهزم فيه الاحتلال والمستكبرون. كما أكدت أن المقاومة في لبنان، ومنذ اللحظة الفارقة التي ارتقى فيها الشهداء، كانت السبّاقة في إسناد غزة وفلسطين في معركة من أعظم المعارك.

وأوضحت الحركة أن هذه المشاركة في التشييع تأتي وفاءً لدماء الشهداء، مؤكدة على استمرارها في نهج المقاومة حتى تحقيق النصر القريب وتحرير فلسطين وطرد الاحتلال.

ما هي تفاصيل مراسم التشييع؟

تنطلق مراسم تشييع الأمينين العامين السابقين لحزب الله حسن نصر الله وهاشم صفي الدين يوم الأحد 23 فبراير/ شباط الجاري في مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية في بيروت، عند الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي. وسيستمرّ برنامج التشييع نحو ساعة، بعد ذلك، سيلقي الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم كلمة تأبينية، يعقبها أداء صلاة الجنازة، ثم تنطلق مسيرة التشييع إلى أماكن الدفن.

أين سيدفن نصر الله الأحد؟

سيدفن الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله في موقع مستحدث في قطعة أرض تقع بين الطريقين المؤديين إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. تجدر الإشارة إلى أنّ نصر الله دُفن مؤقتاً "كوديعة" في مكان سرّي، وذلك في ظلّ استمرار العدوان على لبنان والخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار والظروف الأمنية التي حالت دون إقامة مراسم تشييع رغم مرور أشهر على اغتياله.

أين سيدفن صفي الدين؟

سيدفن هاشم صفي الدين في مسقط رأسه ببلدة دير قانون النهر قضاء صور جنوبي لبنان، علماً أنّه سيتم تشييعه بصفته أميناً عاماً سابقاً لحزب الله وفق ما أعلنه الأمين العام نعيم قاسم في كلمة سابقة له، بعدما كان تم تعيينه خلفاً لنصر الله بيد أنه تم اغتياله قبل أن يُعلَنَ ذلك رسمياً.

ما هو الشعار الذي اختير للتشييع؟

اختار حزب الله شعار "إنا على العهد"، ما يعني "أننا متمسكون حتى الرمق الأخير بأمانة السيد"، واصفاً يوم التشييع بأنه "يوم تأبين لقائد المستضعفين في مواجهة المستكبرين، ولشهيد الإنسانية في مواجهة الإمبريالية"، وفق بيان سابق.

كم هو عدد الدول المشاركة في مراسم التشييع؟

قال منسق اللجنة العليا لمراسم تشييع نصر الله وصفي الدين، الشيخ علي ضاهر، إنّ الفريق المختصّ بإرسال الدعوات والتشريفات أحصى مشاركة نحو 79 دولة من مختلف أنحاء العالم، بين مشاركات شعبية ورسمية.

وأشار إلى أنّ "اللجان الفرعية المنظمة ستبذل جهدها ليظهر الحدث بكامل أبعاده وجماله، وليعكس المعاني التي يتضمّنها هذا الحضور، والتي تجسّد البعد الخارجي والإقليمي والدولي لشهيدنا الأسمى وحجم تأثيره وحضوره".