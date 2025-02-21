نتنياهو وكاتس يقتحمان منزلًا فلسطينيًا في طولكرم ويلتقطون الصور

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أحد المنازل في مخيم طولكرم للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، بعد ساعات من خطوة مماثلة أقدم عليها وزير الدفاع يسرائيل كاتس.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية صورة لنتنياهو وعدد من ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل منزل فلسطيني في مخيم مدينة طولكرم.

ويتضح من الصورة أن جنودا قاموا بثبيت علم إسرائيل على أحد جدران المنزل الفلسطيني.

تفاخر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال اقتحامه مخيّم طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة، بالقتل والدمار اللذين يعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى ارتكابهما، خلال عمليّته العسكرية المتواصلة في الضفة.





جاء ذلك بعد يوم من عملية تفجير حافلات في مدينتي بات يام وحولون جنوب تل أبيب، نسبتها أجهزة الأمن الإسرائيلية لمجموعة من الضفة الغربيّة، فيما باشر جهاز الأمن الإسرائيليّ العامّ (الشاباك) التحقيق في التفجيرات المتزامنة؛ كما يأتي في ظلّ محاولة استرضاء نتنياهو، ائتلافه الحكوميّ.

وذكر بيان صدر عن مكتب نتنياهو، أنه "وصل اليوم الجمعة، إلى مخيم طولكرم، حيث تلقى مراجعة أمنية من قائد فرقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، ياكي دولف، ورئيس الإدارة المدنية، هشام إبراهيم".

وقال نتنياهو بحسب البيان "قبل أن يبدأ السبت بقليل (بالنسبة لليهوديّة)، أتيت إلى مخيم اللاجئين في طولكرم، لأكون مع جنودنا... إنهم يقومون بعمل عظيم".

وأضاف "عزّزنا خلال العام الماضي، نشاطنا بشكل كبير؛ ندخل إلى معاقل ’الإرهابيين’، وندمّر شوارع بأكملها يستخدمونها، و(ندمّر) منازلهم، نقضي عليهم، وعلى قادة"، على حدّ وصفه.

وتابع "نحن نقوم بعمل مهمّ للغاية، ضدّ رغبة حماس والعناصر الأخرى، في إلحاق الأذى بنا".

وفي وقت سابق، وذكر وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال اقتحامه مخيم طولكرم، هو الآخر، الجمعة، إن التفجيرات ببات يام خطيرة، و"سننتصر هنا وفي غزة".





وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، تعزيز القيادة الوسطى العسكرية بثلاث كتائب إضافية، وجاء في بيان له أن "الجيش يواصل إجراء تقييم متواصل للأوضاع وهو مستعد لتوسيع الأنشطة الهجومية. الحملة لإحباط أنشطة (مقاوِمة) في شمال السامرة (الضفة الغربية المحتلة) مستمرة طيلة الوقت".

دخل العدوان الإسرائيلي على شمالي الضفة الغربية المحتلة شهره الثاني، مخلفا دمارا وشهداء ومعتقلين، وآلافا من النازحين.

وقتل رصاص الاحتلال، اليوم الجمعة، طفلة في جنين، تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمخيم طولكرم آمرا بتعزيز القوات في الضفة.