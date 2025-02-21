تقارير عبريَّة: (إسرائيل) تخفي هويات يهود اعتقلتهم على خلفية انفجارات (تل أبيب)

وكالات/ فلسطين أون لاين

كشفت تقارير عبريَّة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتكتم على هويات يهود اعتقلتهم أجهزة الأمن، الجمعة، على خلفية الاشتباه بتورطهم في حادثة انفجارات حافلات في تل أبيب، مساء الخميس.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، الجمعة: "تم اعتقال إسرائيليين اثنين ليل الجمعة للاشتباه بتورطهما في الانفجارات التي وقعت في حافلتين فارغتين في ضاحيتين بتل أبيب (وسط)".

وأضافت: "تم نقل المشتبه بهما إلى جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) للاستجواب، على الرغم من أن المحكمة أصدرت أمرا بحظر نشر مزيد من التفاصيل بشأن القضية".

ولم يكشف بعد عن هويتي المعتقلين أو الدور المشتبه بقيامهما به، حيث قالت القناة "12" الإسرائيلية في وقت سابق الجمعة، إن أحدهما "مشتبه بنقله أحد المنفذين إلى مدينة بات يام" حيث وقعت التفجيرات.

من جهته، قال موقع "واي نت" العبري: "أفادت تقارير الجمعة بأن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي ألقى القبض على ثلاثة مشتبه بهم بتهمة المساعدة في زرع عبوات ناسفة في حافلات في منطقة تل أبيب، فيما تعتقد السلطات أنه هجوم إرهابي فاشل".

وأضاف الموقع وهو النسخة الإلكترونية من صحيفة "يديعوت أحرونوت": "كما أفادت التقارير أن بعض المعتقلين تم التعرف عليهم على أنهم يهود إسرائيليون".

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية مساء أمس انفجار 3 عبوات ناسفة في حافلات في مدينتي بات يام وحولون قرب تل أبيب، بالإضافة إلى تفكيك عبوات في حافلات أخرى. وكانت الحافلات فارغة عند وقوع الانفجارات، مما لم يؤد إلى وقوع إصابات.

المصدر / الأناضول