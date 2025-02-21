أبو عبيدة يعلن أسماء الأسرى الصَّهاينة المُقرَّر الإفراج عنهم غدًا السبت

أعلن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أسماء الأسرى الستَّة الذين قررت القسَّام الإفراج عنهم غدًا السبت ضمن المرحلة الأولى في صفقة تبادل الأسرى.

وقال أبو عبيدة في تغريدة عبر "تليجرام"، "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت الموافق 22-02-2025م عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم:

1- إيليا ميمون اسحق كوهن

2- عمر شيم توف

3- عومر فنكرت

4- تال شوهام

5- أفيرا منغستو

6- هشام السيد

وأمس الخميس، سلَّمت المقاومة الفلسطينية، جثامين أربعة أسرى صهاينة للصَّليب الأحمر في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس جنوب قطاع غزّة.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة خليل الحية، أن الحركة قررت تسليم ستة أسرى إسرائيليين أحياء السبت المقبل، وأربعة جثث الخميس، ضمن المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الحية في تصريحات مصورة عبر قناة "الأقصى" الفضائية، إن "حماس قررت تسليم 4 جثامين من أسرى الاحتلال يوم الخميس، تمهيدا للانخراط في المرحلة الثانية من مفاوضات الاتفاق".

كما أوضح، أنه سيتم الإفراج أيضا عن 6 أحياء من أسرى الاحتلال يوم السبت، ومنهم هشام السيد وفيرا مانغيستو مقابل أسرى فلسطينيين، مشيرًا إلى أنه سيتم استكمال تسليم باقي الجثامين في الأسبوع السادس من تنفيذ الاتفاق.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس والاحتلال "الإسرائيلي"، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يومًا، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

المصدر / فلسطين أون لاين