الإعلام العبري ينشرُ تفاصيل جديدة حول عملية تفجير العبوات النَّاسفة في "تل أبيب"

كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، صباح اليوم الجمعة، أنَّ الشَّاباك اعتقل ثلاثة مشتبهين بعملية تفجير العبوات الناسفة في "بيت يام" جنوب مدينة "تل أبيب" وسط فلسطين المحتلة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أنه تقرَّر نشر ثلاث كتائب إضافية لتعزيز منطقة الضفة الغربية بدءًا من صباح اليوم، في أعقاب الهجوم بالعبوة الناسفة في "تل أبيب".

وفي التفاصيل، أعلنت شرطة الاحتلال، أمس الخميس، عن حدوث انفجار واندلاع حريق في 3 حافلات داخل موقف في "بات يام" بتل أبيب، وأنها بدأت التحقيق بالحادث.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة تجري عمليات بحث وتمشيط عن مشتبه بهم في وضع عبوات ناسفة في الحافلات.

ونقلت قناة "24 آي" عن رئيس بلدية بات يام أنه تم وضع 3 قنابل في حافلات في أرجاء المدينة.

ونشر موقع "والا" العبري صورة لعبوة ناسفة تم العثور عليها في جنوب تل أبيب وقد كتب عليها باللغة العربية "انتقاما لطولكرم".

وأكد الموقع نقلًا عن مصادر أن العبوات الناسفة التي عثر عليها جنوبي تل أبيب كان مخططا لها أن تنفجر بشكل متزامن صباح اليوم الجمعة.

ووفقًا لما نقلته القناة 12 العبرية، فإن القنابل التي وُضعت في الحافلات بلغ وزن الواحدة منها نحو 5 كيلوغرامات. كما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بالعثور على عبوة ناسفة إضافية داخل حافلة في مدينة حولون، جنوب تل أبيب، ما دفع سلطات الاحتلال إلى رفع مستوى التأهب الأمني وتعزيز عمليات التمشيط بحثًا عن منفذين محتملين.

ومن جهتها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن وحدة "تاكيلا" الخاصة التابعة لجهاز الشاباك، إلى جانب وحدات من الشرطة، تشارك في عمليات البحث عن الشخص الذي زرع العبوات الناسفة، مع تزايد التقديرات الأمنية بأن التفجيرات في تل أبيب كانت جزءًا من محاولة منظمة لتنفيذ عملية كبيرة.

وأشارت الإذاعة، إلى أنّ جهاز الشاباك والشرطة يلاحقان المشتبه فيهم بزرع العبوات الناسفة، والمطاردة لا تزال جارية، وأكدت أنه لم يعرف بعد ما إذا كانت العبوات محلية الصنع أم ذات مواصفات عسكرية.

وتقول أيضا إن التقدير الأمني الحالي يشير إلى أن محاولة الهجوم التفجيري مصدرها الضفة الغربية.

وأعلنت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف وقف حركة الحافلات والقطارات في جميع أنحاء "إسرائيل"، بعد أن انفجرت ثلاثة حافلات بسبب قنابل زرعت داخلها.

فيما أفادت وسائل إعلام عبرية، بتشديد الإجراءات الأمنية في مطار بن غوريون وتفتيش الحافلات والركاب المتوجهين إلى المطار.

المصدر / فلسطين أون لاين