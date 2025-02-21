"خروقاتٌ متواصلة".. شهيدة برصاص الاحتلال شرقي رفح

استشهدت سيدة فلسطينية، اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر صحفية، إن الشهيدة هناء توفيق سليمان الغوطي، ارتقت برصاص قوات الاحتلال في حي الجنينة شرقي رفح.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار، انتهك الاحتلال “الإسرائيلي” اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 350 مرة، في تأكيد واضح على استمراره في خرق الالتزامات وتحدي المجتمع الدولي، وفقًا لما رصده إسماعيل ثوابتة المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي.

وأعلنت وزارة الصّحة بغزة، أمس الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 48,319 شهيدًا و 111,749 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس و"إسرائيل"، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يومًا، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

المصدر / فلسطين أون لاين