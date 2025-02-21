معروف: لم يدخل قطاع غزَّة أي بيوت متنقِّلة للإيواء حتَّى اللحظة

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، أنّ الاحتلال لا يزال يمارس المماطلة والتلكؤ ويسعى للتنصل من تعهداته في الشق الإنساني من الاتفاق غير مكترث بالكارثة الإنسانية التي خلفتها حرب الإبادة الصهيونية على شعبنا في قطاع غزة.

وأوضح معروف في تصريح صحفي، أنَّ قطاع غزة يحتاج إلى ما لا يقل عن 60 ألف بيت متنقل و200 ألف خيمة لتوفير مأوى مؤقت لمئات الآلاف من الأسر التي فقدت منازلها.

وقال، إنّ "ما وصل للإيواء حتى اللحظة هو أقل من نصف احتياجنا من الخيام دون وصول أي بيوت متنقلة ما يجعلها نقطة في بحر الاحتياج".

وأشار إلى أنّه دخل قطاع غزة صباح اليوم عدد محدود من البيوت المتنقلة (12 كرفانًا) مخصصة لاستخدام مؤسسات دولية فقط وليست للإيواء.

وطالب معروف المجتمع الدولي والوسطاء بالضغط لتوفير حاجات قطاع غزة العاجلة من مستلزمات الإيواء والإغاثة والرعاية الصحية ومنع الاحتلال من ممارسة الابتزاز والتلذذ بمعاناة شعبنا ومفاقمتها عبر إعاقة دخول هذه الاحتياجات.

كما جدد مطالبته بتسريع عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، داعيًا القمة العربية المرتقبة في السعودية لتبني قرار بفتح معبر رفح على مدار الساعة وإدخال كل ما يحتاجه أهلنا على مستوى الإغاثة والإيواء والإعمار والاستجابة لنداء الاستغاثة الذي أطلقه شعبنا باعتبار قطاع غزة منطقة منكوبة على الصعيدين الإنساني والمعيشي والخدماتي.

المصدر / فلسطين أون لاين