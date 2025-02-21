الصُّوفي: نُطالب بفتح معبر رفح على مدار السَّاعة وإدخال الآلاف من البيوت المتنقلة والخيام إلى غزة

طالب رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي، بفتح معبر رفح البري على مدار الساعة وإدخال الآلاف من البيوت المتنقلة والخيام إلى قطاع غزة.

وقال الصوفي في تصريحات صحفية، إنّه لا بدَّ من الضغط على الاحتلال لدخول نحو 60 ألف بيت متنقل بشكل أولي، مطالبًا بتسريع إعادة إعمار غزة والعمل على دخول الشركات المختصة لبدء هذه العملية.

وأشار إلى أنّ مماطلة "إسرائيل" تضع اتفاق وقف إطلاق النار على المحك.

وفي تصريحات سابقة، قال الصوفي إنّ مدينة رفح الواقعة جنوب قطاع غزة لا تزال خارج نطاق اتفاق وقف إطلاق النار، وإن أكثر من 200 ألف نازح يعيشون في العراء، في ظل ظروف إنسانية صعبة، لافتًا إلى أنّ الدمار "الإسرائيلي" طال كل مناحي الحياة في المحافظة التي اجتاحها "الجيش الإسرائيلي" لقرابة 9 أشهر، ونشر خلالها الخراب والدمار في كل حارة وشارع.



وأضاف: "نحن في سباق مع الزمن، لكن أيادينا مكبلة، الاحتلال يمنع دخول المعدات الثقيلة، والكهرباء مقطوعة منذ شهور طويلة، والوقود المتوفر بالكاد يكفي لبضعة أيام. كيف لنا أن نخدم مئات الآلاف من السكان في هذه الظروف؟"



وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس والاحتلال "الإسرائيلي"، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية، والتفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

المصدر / فلسطين أون لاين