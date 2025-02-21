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استشهاد مواطن إثر صدم آلية الاحتلال لمركبته بطولكرم

21 فبراير 2025 . الساعة 08:09 بتوقيت القدس
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استشهاد مواطن إثر صدم آلية الاحتلال لمركبته بطولكرم

أعلنت مصادر طبية، فجر اليوم الجمعة، استشهاد المواطن أحمد رياض أحمد عواد، متأثراً بجروحه الخطيرة، إثر صدم آلية عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي لمركبته بمدينة طولكرم.

وأمس الخميس، أصيب عواد وزوجته بجروح، إثر صدم آلية عسكرية كانت تسير بسرعة كبيرة عكس اتجاه السير على شارع نابلس مقابل مخيم طولكرم، حيث تم نقلهما إلى المستشفى، وأعلن الأطباء لاحقا عن استشهاده.

وباستشهاد عواد يرتفع عدد شهداء طولكرم ومخيميها خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 26 يوما، إلى 12 شهيدا بينهم طفل (7 أعوام) ومواطنتان إحداهما حامل في الشهر الثامن.

المصدر / وكالات
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#شهيد طولكرم #طوفان الأقصى #العدوان على طولكرم

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