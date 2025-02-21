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إصابات في قصف الاحتلال مواقع بين سوريا ولبنان

21 فبراير 2025 . الساعة 07:58 بتوقيت القدس
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إصابات في قصف الاحتلال مواقع بين سوريا ولبنان

أُصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الجمعة، بقصف طائرات الاحتلال عدة مواقع بين سوريا ولبنان.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن "الاحتلال استهدف المعابر بين سوريا ولبنان، في وادي خالد وريف حمص الغربي".

كما لحقت أضرار جسيمة في المنازل المحاذية في بلدة الكنيسة والقرى المجاورة شمالي لبنان وادي خالد، جراء الصاروخ وتساقط شظاياه في أحد الأودية، والشوارع الفرعية بالاضافة إلى تضرر ألواح طاقة شمسية على أسطح بعض المنازل، وفقًا لما ذكره المرصد.

ومن جهتها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إنّ طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي "تحلّق على علوّ مخفوض فوق مدينة الهرمل وقرى البقاع الشمالي" في شرق لبنان قرب الحدود مع سوريا.

واستهدف الاحتلال "الإسرائيلي" في الآونة الأخيرة نقاطًا قرب المعابر الحدودية التي تربط سوريا ولبنان، كما كرر استهدافه للمباني السكنية في عدد من المناطق، بينها دمشق وحمص، خاصة منطقة القصير الحدودية مع لبنان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #قصف الاحتلال في سوريا

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