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اقتحامات واعتداءات.. الاحتلال يُواصل انتهاكاته في الضَّفَّة الغربيَّة

21 فبراير 2025 . الساعة 07:35 بتوقيت القدس
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اقتحامات واعتداءات.. الاحتلال يُواصل انتهاكاته في الضَّفَّة الغربيَّة

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اقتحاماتها لمناطق وبلدات عدة في الضفة الغربية، في ظل عدوانها المستمر والواسع على جنين وطولكرم.

وقالت مصادر صحفية، إن قوات الاحتلال احتجزت، أمس الخميس، عددًا من المواطنين قرب قرية حوسان غرب بيت لحم.

وذكرت المصادر، أنّ المواطنين كانوا عائدين من عملهم على الطريق الالتفافي الاستعماري غرب بيت لحم، لعدة ساعات وتركهم الاحتلال في البرد القارس، دون معرفة هويتهم.

وفي قلقيلية، شنَّت قوات الاحتلال حملة مداهمات لمنازل المواطنين خلال اقتحامها قرية حبلة جنوب قلقيلية.

واحتجزت قوات الاحتلال عائلة الأسير المحرر "صالح ابو زيد" داخل منزلهم في حي المصايف برام الله، وطالبتهم بتسليم نجلهم "عمر"، كما داهمت عدة منازل خلال اقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله.

يتبع..


 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #اقتحامات في الضفة #طوفان الأقصى

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