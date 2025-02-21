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حماس: أبدينا مرونة عالية في صياغة عدَّة مقاربات لإدارة قطاع غزَّة

21 فبراير 2025 . الساعة 07:11 بتوقيت القدس
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حماس: أبدينا مرونة عالية في صياغة عدَّة مقاربات لإدارة قطاع غزَّة

دعا الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم، جامعة الدول العربية إلى عدم السماح بتمرير أي مشاريع من شأنها تهديد منظومة الأمن القومي العربي.

وقال قاسم في تصريحٍ صحفي، إننا "نستغرب تصريحات الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السيد حسام زكي، التي أشار فيها إلى أن تنحي حركة حماس يمثل مصلحة للشعب الفلسطيني".

وأكد، أنَّ حماس أبدتْ أقصى درجات المرونة في صياغة مقاربات سياسية وإدارية لإدارة قطاع غزة خلال الحوارات المتعددة، وخاصة مع الأشقاء في مصر، بما في ذلك الموافقة على تشكيل حكومة توافق وطني، وكذلك قبولنا الكامل بالطرح المصري بشأن لجنة الإسناد المجتمعي.

وشدد قاسم على أنّ حماس ستواصل وضع المصلحة العليا للشعب الفلسطيني في صلب جميع قراراتها المتعلقة بالوضع في قطاع غزة بعد الحرب، ضمن إطار التوافق الوطني، وبعيداً عن أي تدخلات من قبل الاحتلال أو الولايات المتحدة. 
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #إدارة غزة

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