سلسلة انفجارات تضرب محطة حافلات في "تل أبيب".. ورفع حالة التأهب للقصوى (طالع التفاصيل)

متابعة/ فلسطين أون لاين

انفجرت 3 حافلات مساء الخميس وعثر على عبوتين ناسفتين أخريين في مواقف ومواقع مختلفة بمدينة بات يام جنوب مدينة تل أبيب وسط فلسطين المحتلة، وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحادثة كانت محاولة لتنفيذ عملية تفجير.

ووفقًا لما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، فإن القنابل التي وُضعت في الحافلات بلغ وزن الواحدة منها نحو 5 كيلوغرامات.

كما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بالعثور على عبوة ناسفة إضافية داخل حافلة في مدينة حولون، جنوب تل أبيب، ما دفع سلطات الاحتلال إلى رفع مستوى التأهب الأمني وتعزيز عمليات التمشيط بحثًا عن منفذين محتملين.

ونقل موقع والاه العبري عن مصدر أمني قوله إن "القنابل التي زرعت في منطقة تل أبيب كان مخططاً أن تنفجر غداً صباحاً".

من جهتها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن وحدة "تاكيلا" الخاصة التابعة لجهاز الشاباك، إلى جانب وحدات من الشرطة، تشارك في عمليات البحث عن الشخص الذي زرع العبوات الناسفة، مع تزايد التقديرات الأمنية بأن التفجيرات في تل أبيب كانت جزءًا من محاولة منظمة لتنفيذ عملية كبيرة.

وأعلنت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف وقف حركة الحافلات والقطارات في جميع أنحاء إسرائيل، بعد أن انفجرت ثلاثة حافلات بسبب قنابل زرعت داخلها.

من جانبها، قالت صحيفة جيروزاليم بوست نقلا عن الشرطة الإسرائيلية إن "الهجوم يبدو إرهابيا، إذ عثر على 3 عبوات ناسفة في 3 حافلات فارغة".

وأكدت القناة الـ14 الإسرائيلية أن كاميرات المراقبة أظهرت مشتبها به في زرع عبوات ناسفة في بات يام أثناء فراره من الموقع.





وفي السياق، نشر موقع "والا" صورة لعبوة ناسفة تم العثور عليها في جنوب تل أبيب وقد كتب عليها "انتقاما لطولكرم".

ومن جهتها، ألمحت كتائب القسام في طولكرم إلى مسؤليتها عن الهجوم، إذ نشرت عبر تليغرام بياناً مقتضباً تزامناً مع الانفجارات، جاء فيه: "ثأر الشُهداء لا ينسى ما دام المحتل يتواجد على أرضنا".