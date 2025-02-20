كتائب القسَّام تنشر مشاهد جديدةً لأوَّل عمليَّة تسليم جثامين أسرى "إسرائيليِّين"

غزة/ فلسطين أون لاين

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) -اليوم الخميس- مشاهد تسليم جثث 4 أسرى إسرائيليين، في أول عملية تسليم جثامين لأسرى قتلوا بغارات الاحتلال، وذلك وسط احتشاد آلاف الفلسطينيين في منطقة بني سهيلا بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

وأظهرت اللقطات على عناصر المقاومة من مختلف الفصائل الذين شاركوا في عملية تسليم الجثث بأسلحة ومركبات اغتنموها من جيش الاحتلال في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أو خلال العملية البرية الإسرائيلية بقطاع غزة.

وتضمنت المشاهد عملية التوقيع المعتادة بين كتائب القسام وممثل الصليب الأحمر لتوثيق عملية تسليم واستلام الجثث في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وحرصت المقاومة على مراعاة حرمة الموتى وعائلاتهم، ووضعت جثامينهم في أربعة توابيت، قبل تسليمهم للصليب الأحمر.

ووضعت المقاومة إلى جانب التوابيت مجسمات لصواريخ كتب عليها (من صنع أمريكي) في إشارة إلى دور الولايات المتحدة الأمريكية في حرب الإبادة الجماعية والقصف الإسرائيلي الذي قتل عدداً من أسرى الاحتلال.

وأظهرت الصور، تجهيز المقاومة لمنصة ميدانية تحمل عدة شعارات ورسائل لحكومة الاحتلال التي تعمَّدت قتل أسراها بصواريخها خلال الحرب على غزة.

وعلَّقت المقاومة صورةً لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ملطَّخًا بالدماء وأسفل منه صورة الأسرى الأربعة وهم أحياء قبل أن يقتلهم الاحتلال، وكتبت باللغات العربية والعبرية والإنجليزية "قتلهم مجرم الحرب نتنياهو بصواريخ الطائرات الحربية".

وعلى يسار المنصة، ظهرت صورة لمجموعة من توابيت أسرى الاحتلال الذين قتلتهم آلة الحرب الصهيونية وكتبت المقاومة "عودة الحرب = عودة الأسرى في توابيت".

ووضعت المقاومة أيضا لافتات كتب عليها "النازية الصهيونية في أرقام"، وعليها كتبت أعداد الشهداء المدنيين الذين قتلهم الاحتلال خلال الحرب، وكذلك الإصابات والمجازر التي نفذها في مختلف المناطق.

وانتشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في مكان التسليم ومحيطه بالزي العسكري والسلاح، بينما رفع العلم الفلسطيني ورايات فصائل المقاومة في المكان.

ويوم الثلاثاء، أعلن رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة خليل الحية، أن الحركة قررت تسليم ستة أسرى إسرائيليين أحياء السبت المقبل، وأربعة جثث الخميس، ضمن المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الحية في تصريحات مصورة عبر قناة "الأقصى" الفضائية، إن "حماس قررت تسليم 4 جثامين من أسرى الاحتلال يوم الخميس، تمهيدا للانخراط في المرحلة الثانية من مفاوضات الاتفاق".

ويتكون الاتفاق من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة وصولا إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي خلّفت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 160 ألف شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 14 ألف مفقود.