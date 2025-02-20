موعد انطلاق حملة التطعيم الثلاثة ضد شلل الأطفال في غزة - إليك كل ما تحتاج معرفته!

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وشركاؤها عن إطلاق الجولة الثالثة من حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في جميع محافظات قطاع غزة.
إليك أهم التفاصيل:
التطعيم مجاني وآمن لجميع الأطفال:
* الفترة: من 22 إلى 24 فبراير 2025.
* المكان: جميع محافظات قطاع غزة.
* الفئة المستهدفة: جميع الأطفال حتى عمر 10 سنوات، حتى لو تم تطعيمهم سابقاً.
* الهدف: تعزيز مناعة الأطفال والوقاية من الإصابة بشلل الأطفال.
لماذا هذه الحملة؟
* وجود الفيروس: تم رصد فيروس شلل الأطفال في عينات مياه الصرف الصحي في غزة، مما يشير إلى خطر انتشاره.
* أهمية الجرعات الإضافية: الجرعات الإضافية من التطعيم تعزز مناعة الأطفال وتحميهم بشكل أفضل.
* الوضع الصحي في غزة: بسبب الحرب الأخيرة، تدهورت البنية التحتية للصرف الصحي وشحت الموارد، مما يزيد من خطر انتشار الفيروس.
أسئلة شائعة:
* هل يجب تطعيم الأطفال الذين تم تطعيمهم سابقاً؟ نعم، الجرعات الإضافية ضرورية لتعزيز المناعة والحماية من الفيروس.
* ما هو نوع اللقاح المستخدم؟ سيتم استخدام النوع الفموي من اللقاح.
رسالة للأهالي:
يرجى اصطحاب أطفالكم إلى أقرب نقطة تطعيم للحفاظ على صحتهم وحمايتهم من هذا المرض الخطير.
للمزيد من المعلومات:
يمكنكم التواصل مع وزارة الصحة الفلسطينية أو زيارة مواقعهم الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، من خلال الضغط هنا