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موعد انطلاق حملة التطعيم الثلاثة ضد شلل الأطفال في غزة - إليك كل ما تحتاج معرفته!

20 فبراير 2025 . الساعة 19:52 بتوقيت القدس
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موعد انطلاق حملة التطعيم الثلاثة ضد شلل الأطفال في غزة - إليك كل ما تحتاج معرفته!
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وشركاؤها عن إطلاق الجولة الثالثة من حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في جميع محافظات قطاع غزة.

إليك أهم التفاصيل:
التطعيم مجاني وآمن لجميع الأطفال:
 * الفترة: من 22 إلى 24 فبراير 2025.
 * المكان: جميع محافظات قطاع غزة.
 * الفئة المستهدفة: جميع الأطفال حتى عمر 10 سنوات، حتى لو تم تطعيمهم سابقاً.
 * الهدف: تعزيز مناعة الأطفال والوقاية من الإصابة بشلل الأطفال.

لماذا هذه الحملة؟

 * وجود الفيروس: تم رصد فيروس شلل الأطفال في عينات مياه الصرف الصحي في غزة، مما يشير إلى خطر انتشاره.
 * أهمية الجرعات الإضافية: الجرعات الإضافية من التطعيم تعزز مناعة الأطفال وتحميهم بشكل أفضل.
 * الوضع الصحي في غزة: بسبب الحرب الأخيرة، تدهورت البنية التحتية للصرف الصحي وشحت الموارد، مما يزيد من خطر انتشار الفيروس.

أسئلة شائعة:

* هل يجب تطعيم الأطفال الذين تم تطعيمهم سابقاً؟ نعم، الجرعات الإضافية ضرورية لتعزيز المناعة والحماية من الفيروس.
 * ما هو نوع اللقاح المستخدم؟ سيتم استخدام النوع الفموي من اللقاح.

رسالة للأهالي:

يرجى اصطحاب أطفالكم إلى أقرب نقطة تطعيم للحفاظ على صحتهم وحمايتهم من هذا المرض الخطير.
للمزيد من المعلومات:

يمكنكم التواصل مع وزارة الصحة الفلسطينية أو زيارة مواقعهم الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، من خلال الضغط هنا 

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