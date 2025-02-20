موعد انطلاق حملة التطعيم الثلاثة ضد شلل الأطفال في غزة - إليك كل ما تحتاج معرفته!

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وشركاؤها عن إطلاق الجولة الثالثة من حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في جميع محافظات قطاع غزة.

إليك أهم التفاصيل:

التطعيم مجاني وآمن لجميع الأطفال:

* الفترة: من 22 إلى 24 فبراير 2025.

* المكان: جميع محافظات قطاع غزة.

* الفئة المستهدفة: جميع الأطفال حتى عمر 10 سنوات، حتى لو تم تطعيمهم سابقاً.

* الهدف: تعزيز مناعة الأطفال والوقاية من الإصابة بشلل الأطفال.

لماذا هذه الحملة؟

* وجود الفيروس: تم رصد فيروس شلل الأطفال في عينات مياه الصرف الصحي في غزة، مما يشير إلى خطر انتشاره.

* أهمية الجرعات الإضافية: الجرعات الإضافية من التطعيم تعزز مناعة الأطفال وتحميهم بشكل أفضل.

* الوضع الصحي في غزة: بسبب الحرب الأخيرة، تدهورت البنية التحتية للصرف الصحي وشحت الموارد، مما يزيد من خطر انتشار الفيروس.

أسئلة شائعة:

* هل يجب تطعيم الأطفال الذين تم تطعيمهم سابقاً؟ نعم، الجرعات الإضافية ضرورية لتعزيز المناعة والحماية من الفيروس.

* ما هو نوع اللقاح المستخدم؟ سيتم استخدام النوع الفموي من اللقاح.

رسالة للأهالي:

يرجى اصطحاب أطفالكم إلى أقرب نقطة تطعيم للحفاظ على صحتهم وحمايتهم من هذا المرض الخطير.

للمزيد من المعلومات:

يمكنكم التواصل مع وزارة الصحة الفلسطينية أو زيارة مواقعهم الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، من خلال الضغط هنا













